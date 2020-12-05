Messi, Cadiz’e 2 gol atarsa Pele’nin rekoruna ortak olacak

Barcelona’nın yıldızı Lionel Messi, Santos efsanesi Pele’nin 643 gollük rekorunu kırmaya çok yakın.

Kariyeri boyunca Barcelona formasını terleten Lionel Messi iki gol daha atarsa tek bir kulüpte attığı gol sayısıyla rekoru elinde bulunduran Pele’ye ortak olacak.

1975’te MLS ekiplerinden NY Cosmos’a transfer olan Pele, Santos’ta geçirdiği 18 yıllık kariyerinde 643 gol kaydetmişti. Şu ana kadar Barça formasıyla 641 gole ulaşan Lionel Messi, Pele’nin bu rekorunu kırmaya çok yakın. Brezilya ikonunu sadece iki golle takip eden Arjantinli yıldız, 2011-12 sezonunda 60 maçta bulduğu 73 golle Pele’nin 1957’de kaydettiği istatistiklerini geride bırakmıştı.

CRISTIANO RONALDO’NUN GERİSİNDE

Messi, Barcelona ve Arjantin formasıyla toplamda 712 gole ulaşırken rakibi Ronaldo ise toplamda 750 gol kaydetti.

Barcelona Teknik Direktörü Ronald Koeman’ın, Şampiyonlar Ligi’nde Ferençvaroş’a karşı galip geldikleri maçta dinlendirdiği Messi’ye, ligde oynayacakları Cadiz karşılaşmasında yer vermesi bekleniyor.

KARŞILAŞMA SAAT 23.00’TE

İspanya La Liga’nın 12. hafta mücadelesinde Barcelona, Cadiz’e 5 Aralık Cumartesi günü TSİ 23.00’te konuk olacak.