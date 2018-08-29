MESELE FEDAKARLIK EDİP ETMEMEK DEĞİL!

Bildi gibi bayram öncesi Hükümet belli tasarruf karaları çerçevesinde bizlerden görüş almadan belli kararlar üreterek vardiya çalışan bizlere dikta etmiştir. Bizlerse bizlerle bu konuda herhangi bir görüşme olmadığını ek-mesailerden kesinti yapılması kararına bağlı olarak Hükümete bayram öncesi turizimin aksamaması amacıyla eylemlerimizi bayram sonrasına bırakacak şekilde karar aldığımızı 10 gün öncesinden yazılı olarak bildirdik. Bu bildiriye rağmen Hükümetten herhangi bir çağrı veya görüşme gelmemiştir. Eylem başlatıldıktan sonra bizlerin farkına varan Hükümet ile İlk kez masaya dün akşam oturduk.

Kamuoyundaki bilgi eksikliğini gidermek amacıyla özellikle vurgulamak isteriz; Üzerinde tartışılan konu fedakarlık edip etmeme meselesi değildir! Uzlaşılamayan konu, bu fedakarlığın neden sadece bizler gibi 24 saat, gece gündüz çalışması zorunlu olan yerlerde, zaten zor koşullarda çalışan vardiya çalışanlardan ısararla beklendiğidir. Bu alınan karar kamuda adaletsiz bir duruma personel arasında sorunlara yol açmıştır. Hükümet elini sadece vardiya çalışanlarının cebine atarken kendi çalışanları arasında ayrımcılık güdmekte olduğu gerçeğini de görmezden gelmektedir. Hükümete yaptığımız bildirimde de aktardığımız üzere farklı bir yerde değil biz de bu ülkede yaşıyoruz, biz de Hükümetten ekonomik önlem ve siyasi irade talep ediyoruz. Bizler de ülkenin ekonomik koşullarının farkındayız, hatta hükümetin ekonomik anlamdaki birçok önerisini de (yetersiz görmemze rağmen) destekledik. Ancak söylem ve eylemlerin örtüşmesini de beklemekteyiz.

Sendikamız ek-mesalilerle ilgili tepki ortaya koyarken bu karardan dönülmesini ve bir fedakarlık olacaksa bunun sadece 24 saat çalışan personelden değil tüm kamudaki sendikalarla uzlaşılacak belli bir yüzdelik üstünden olmasını teklif etmektedir. Hümüketin aldığı kararı gözden geçirmesi ve bizlerle uzlaşması için Eylül ayı souna kadar bolca vakti olacaktır. Umarız bizleri masaya çağımak için yeniden uçakların kalkmamasını beklemezler.

MESELE FEDAKARLIK EDİP ETMEMEK DEĞİL! ADALETTİR EŞİTLİKTİR!

HTKS Yönetim Kurulu

Başkan

Cem KAPISIZ