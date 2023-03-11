Mesarya-Göçmen maçı ileri bir tarihe ertelendi
Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu bugün oynanması gereken Mesarya SK – Göçmenköy İYSK A ve A2 karşılaşması’nın ileri ki bir tarihe ertelendiğini duyurdu.
KTFF’den yapılan açıklama şöyle:
AKSA Süper Lig ve AKSA A2 Süper Lig’de bugün Paşaköy Hasan Onalt Stadı’nda oynanması gereken Mesarya SK – Göçmenköy İYSK A ve A2 karşılaşması ileriki bir tarihe ertelenmiştir. Bilgilerinize sunarım…
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