Cumhurbaşkanı Tatar YÖKAK ve YÖDAK başkanlarını kabul etti - Havadis Gazetesi | Kıbrıs Haber
Cumartesi, Mart 11, 2023
Havadis Gazetesi | Kıbrıs Haber
Kıbrıs

Cumhurbaşkanı Tatar YÖKAK ve YÖDAK başkanlarını kabul etti

Mert Özkaya
Mert Özkaya
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ersin tatar

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Türkiye’den Yükseköğretim Kalite Kurulu (YÖKAK) Başkanı Prof. Dr. Muhsin Kar ile Yükseköğretim Planlama, Denetleme, Akreditasyon ve Koordinasyon Kurulu (YÖDAK) Başkanı Prof. Dr. Turgay Avcı’yı kabul etti.

 


Cumhurbaşkanlığından verilen bilgiye göre Cumhurbaşkanı Tatar kabulde yaptığı konuşmada, YÖKAK ve YÖDAK’ın iş birliğiyle  düzenlenen Yükseköğretimde Kalite Güvencesi ve Akreditasyon Çalıştayı ile ilgili, “Sonuç bildirgesinin hayırlı neticelerini hep birlikte göreceğiz” dedi.

 

Yapılan iş birliği çalışmasının hayırlara vesile olmasını temenni eden Cumhurbaşkanı Tatar, KKTC üniversitelerinde oldukça başarılı öğrenciler bulunduğunu, uluslararası camiada kabul görmek ve başarının daha da yükseklere çıkabilmesi için akreditasyon konusunda daha ciddi çalışmaların olması gerektiğini vurguladı.

 

Çalıştaya katılan üniversitelerle yeni bir anlayışın geliştiğini belirten Cumhurbaşkanı Tatar,  çalıştaya katkı koyan herkese teşekkürlerini sundu.

 

-Kar

 

Yükseköğretim Kalite Kurulu (YÖKAK) Başkanı Prof. Dr. Muhsin Kar konuşmasında, YÖKAK ve YÖDAK’ın, kurumsal akreditasyonu birlikte yapmak istediğini, yapılan toplantılarda en makul olan yolun bu olduğu kanaatine varıldığını, KKTC üniversitelerinde ortak akreditasyon programına en kısa zamanda başlanacağını belirtti.

 

-Avcı

 

Yükseköğretim Planlama, Denetleme, Akreditasyon ve Koordinasyon Kurulu (YÖDAK) Başkanı Prof. Dr. Turgay Avcı da konuşmasında, ortak çalışmaların başlatılması protokolünün imzalandığını ve yapılan görüşmelerden sonra bu çalıştayın düzenlendiğini ifade etti.

 

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın çalıştaya katılmasının çok önemli olduğunu kaydeden Avcı, YÖKAK ve YÖDAK’ın çalışmalarının tamamlanmasının ardından en kısa sürede kurumsal çalışmalara başlanacağını dile getirdi.

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Tags:Cumhurbaşkanı Ersin TatarYÖKAK ve YÖDAK başkanları
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