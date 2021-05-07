Merve’li Türkiye’den 1 galibiyet 1 mağlubiyet

Plaj voleybolunda Tokyo Olimpiyat Oyunları’na Avrupa’dan katılacak takımları belirlemek üzere düzenlenen CEV Kıta Kupası (CEV Continental Cup) başladı.

Türkiye’yi kadınlarda sporcumuz Merve Çelebi-Bahanur Gökalp ikilisi B Grubu’nda ilk maçta Yunanişstan ekibine 2-1 yenilirken, ikinci maçta Beyaz Rusya takımını 2-0’la mağlup etti.

Plaj voleybolunda Tokyo Olimpiyat Oyunları’na Avrupa’dan katılacak takımları belirlemek üzere düzenlenen CEV Kıta Kupası (CEV Continental Cup) 2. Tur A Grubu maçları, dün başladı.

İzmir İnciraltı Spor Tesisleri’ndeki organizasyonda kadınlarda Türkiye iki takımla mücadele ederken sporcumuz Merve Çelebi ve arkadaşı Bahanur Gökalp ikilisi B Grubu’nda oynadıkları ilk maçta Yunan takımına 2-1 mağlup olurken, ikinci maçta Beyaqz Rusya takımını 2-0’la geçtiler.Kupaya bugün de devam edilecek.