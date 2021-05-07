Cenker bileklikle idmanda

Sağlık Bakanlığı daha önce Yiğitcan Hekimoğlu’na uygulanan ev karantinasında idmana iznini Cenker Öder’e de sağladı

Tonguç KOTAK

Sağlık Bakanlığı daha önce Yiğitcan Hekimoğlu’na sporculara uygulanan ev karantinasında idmana iznini bu kez Cenker Öder’e de sağladı.

Basketbol yaşantısını Türkiye’de devam ettiren ülkemizin deneyimli koçları Fatoş Anıl Öder ve Gökmen Öder’in oğlu Cenker Öder tatil için geldiği ülkemizde de idman da yapıyor.

Bileklilikle idmana

Sağlık Bakanlığı ve Spor Dairesi arasında gerçekleştirilen yazışmalar sonrasında Cenker Öder, KKTC’ye gelerek bileklikle ev karantinasına girdi.

Daha önce Yiğitcan Hekimoğlu’na da uygulanan sistem bu kez de Cenker Öder’e de uygulandı.

Cenker Öder, Sağlık Bakanlığı Müsteşarı Doç.Dr.Duriye Deren Oygar’ın yazısı ile idman izni aldı.

Oygar tarafından yazılı izinde, “Cenker Öder 29 Nisan tarihinden itibaren 10 gün süreyle Güvende Kal uygulaması kapsamında ev karantinası altında bulunmaktadır.

Cenker Öder’in sporcu olması antrenmanlarına aralıksız olarak devam etmesi gerektiği nedeniyle ev karantinasında bulunduğu adresten, Atatürk Spor Salonu’na gideceği 13.00-16.00 saatleri arasında bileklik uygulaması hususundaki düzenlemenin yapılmasına karar verdik.”

Öder: Herkese teşekkür

Konu ile ilgili olarak Havadis’e açıklamalarda bulunan Cenker Öder, “bana bu imkanı veren Sağlık Bakanlığı ve Spor Dairesi’ne teşekür ederim. Ailemle hem vakit geçiriyorum hem de idmanlarımı aksatmıyorum. Tatilde bile çalışabilmemi sağlayan herkese teşekkür ederim.”açıklamasını yaptı.