“İnsan Ticaretiyle Mücadele Bölümü oluşturulmalı”

Mülteci Hakları Derneği (MHD) İnsan Ticaretiyle Mücadele Programı temsilcileri, Halkın Partisi’nden Ayşegül Baybars ve Jale Refik Rogers ile görüştü.

Pandemi koşullarından dolayı çevrimiçi olarak yapılan toplantıya, Mülteci Hakları Derneği (MHD) İnsan Ticaretiyle Mücadele Program Koordinatörü Fezile Osum, yine MHD Savunuculuk Sorumlusu Ahmet Sedat Tözün ve Barolar Birliği’nden Avukat Sevilay Yıldırımer Candanal katıldı.

Görüşmede Halkın Partisi temsilcilerine, insan ticareti kapsamında yürütülen çalışmaların içeriği, hedefler ve pratikte yaşanan sıkıntılar aktarıldı. Görüş alışverişinde bulunuldu.

Osum: “İnsan Ticaretini Önleme Bölümü oluşturulmalı”

Program koordinatörü Fezile Osum, çalışmaları kapsamında kamu kurumlarıyla eş güdüm içerisinde eylem ve strateji planı oluşturdukları bilgisini vererek insan ticareti sorununun çok yönlü bir sorun olduğunu ve buna bağlı olarak çok yönlü bir çerçeve çizmeye çalıştıklarını belirtti.

Yasal düzenlemeler, önleme mekanizmaları, destek ve koruma birimleri ve kovuşturma-soruşturmalar kısmında dört temel zemin üzerinden strateji ve eylem planını şekillendirdiklerini kaydeden Osum, şunları belirtti: “İnsan ticareti ile mücadele bağlamında bir yapı öneriyoruz. Bu konuda AB ve dünyadaki örnekleri inceledik. Ve bunlardan bir sentez oluşturduk. Bu kapsamda İçişleri Bakanlığı koordinasyonluğunda İnsan Ticaretiyle Mücadele Bölümü adı altında bir mekanizma oluşturulmasını ve ayrıca İnsan Ticareti ile Mücadele Soruşturma Bölümünün PGM bünyesinde kurulmasını öneriyoruz.”

Candanal: “Ceza yasasındaki değişikliklerle ilgili poliste gerekli çalışmalar yapılmadı”

Toplantıya aynı zamanda insan ticaretiyle mücadelede MHD’nin birlikte çalışma yürüttüğü Barolar Birliği’ni temsilen katılan Sevilay Yıldırımer Candanal, özellikle pratikte ve hukuki süreçlerde yaşadıkları sıkıntıları gündeme getirdi, polisin gerek eğitim gerekse de Ceza Yasası’na dair bilgi eksikliğinden dolayı sorun yaşattığının altını çizdi.

Candanal, “İnsan Ticaretiyle ilgili maddenin Ceza Yasası altında eklendiğine dair poliste yaygın bir bilgi yok, yani ceza yasasındaki değişikliklere ve insan ticareti suçunun unsurlarına dair yeterli bilgisi olmayan polisler vardır. Polis ile koordinasyon konusunda sıkıntılar yaşıyoruz. Eğitim vermek istedik ancak pandemi koşulları nedeniyle bu işbirliği talebimiz kabul görmedi. Eğitimleri video olarak çekip, bu kaydın yaygınlaştırılması için çalışmalar yapacağız”.

Rogers: “Polisin önceliği bir türlü olamıyor”

Halkın Partisi’nden Jale Refik Rogers, insan ticareti ile mücadelenin polis teşkilatı içerisinde bir türlü öncelikli hale gelemediğini kaydetti. Rogers, sadece gece kulüplerinde değil, inşaat sektöründe, ev içi hizmetlerde çalışanlarda ve yüksek öğrenim alanında da insan ticaretinin örnekleri olduğuna işaret ederek, bunun çok ciddi boyutlara ulaştığını söyledi. Rogers şu düşünceleri paylaştı:

“İnsan ticaretini deşerlese altından ciddi bir şey çıkacak korkusu var. Bundan dolayı bunun üzerine gitmek birilerinin işine gelmeyebilir. Burada insan ticareti ağı muhtemelen bayağı geniştir.”

Öte yandan Rogers, önerilen birimin sadece İçişleri Bakanlığı ile değil aynı zamanda Çalışma Bakanlığı ile de koordineli çalışması gerektiğinin altını çizdi.

Baybars: “Zihniyet değişimi olmadan bununla baş edebilmek çok zor”

Halkın Partisi’nden Ayşegül Baybars ise üniversitelerle çalışan ve öğrencilerin adaya gelmesini sağlayan aracı-komisyoncuların olduğunu ifade ederek bu kesimlerin yasal olmamasından dolayı denetlenemediğinin altını çizdi.

Polisin sürekli olarak eleman eksikliğini öne sürdüğünü kaydeden Baybars, polis içerisinde insan ticaretiyle ilgili bir birim oluşması için önce bu sorunu önemseyen bir anlayışın gelişmesi gerektiğini aktardı. Baybars, insan ticaretinin çok önemli bir sorun olduğunu vurgulayarak, “Zihniyet değişimi olmadan bununla baş edebilmek çok zor” ifadelerini kullandı. Sivil toplum örgütlerinin çabalarının önemine dikkat çeken Baybars, “bir şeyleri değiştirebilmek çok kolay olmayacak ama yavaş yavaş Sivil toplumun projelerinin başarısıyla yol alınabilecek. Kolay değil uzun soluklu bir süreç. Biz Halkın Partisi olarak gerek yasal çalışamlar içerisinde, gerekse de bu yöndeki pratik adımlara da destek olmaya hazırırız. Ayrıca hazırlanan Strateji ve Eylem Planı’na da destek olmayı ve insan ticaretiyle mücadelede birlikte adımlar atmayı önemsiyoruz” dedi.

Mülteci Hakları Derneği ve İnsan Ticaretiyle Mücadele Çalışmaları

Mülteci Hakları Derneği (MHD), Kıbrıs Türk Barolar Birliği, Kıbrıs Türk Gazeteciler Birliği, Kıbrıslı Türk İnsan Hakları Vakfı, Kuir Kıbrıs Derneği, Lefkoşa Türk Belediyesi, Mağusa Gençlik Merkezi Derneği ve SOS Çocukköyü Derneği insan ticaretiyle mücadele alanında ortak çalışmalar yürütmektedir. İnsan ticaretiyle mücadele kapsamında koordineli ve etkili bir mekanizma hedeflenmiş ve İnsan Ticaretini Önleme Platformu kamu kurumlarıyla işbirliği halinde Aralık 2019’da hayata geçirilmiştir. Bunun yanında çalışmalar kapsamında strateji ve eylem planı tüm kurumlarla istişare halinde hazırlanmış ve insan ticaretiyle mücadelede kapasitenin geliştirilmesi için çalışmalar yürütülmektedir.