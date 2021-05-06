Merve’li Türkiye Olimpiyat için

Plaj voleybolunda Tokyo Olimpiyat Oyunları’na Avrupa’dan katılacak takımları belirlemek üzere düzenlenen CEV Kıta Kupası (CEV Continental Cup) başlıyor
Plaj voleybolunda Tokyo Olimpiyat Oyunları’na Avrupa’dan katılacak takımları belirlemek üzere düzenlenen CEV Kıta Kupası (CEV Continental Cup) 2. Tur A Grubu maçları, bugün kadınlar grup müsabakalarıyla başlayacak.
İzmir İnciraltı Spor Tesisleri’ndeki organizasyonda kadınlarda Türkiye, Belarus, Çekya, Finlandiya, Polonya, Sırbistan, Slovenya ve Yunanistan’dan,
Türkiye’yi kadınlarda sporcumuz Merve Çelebi-Bahanur Gökalp ile Selin Yurtsever-Dilara Gedikoğlu temsil edecek.
Organizasyon, 9 Mayıs Pazar günü yapılacak müsabakalarla tamamlanacak.
Tokyo Olimpiyatları’nda mücadele edecek ekip, 23-26 Haziran’da Hollanda’da yapılacak karşılaşmalarda belli olacak.