Bizim çocuklar

Ülke sporumuzu yönetenlerin hiçbir olaya doğru dürüst yaklaşmadıkları, bu ülkede sporcularımız devletin tek Osmanlı lirası bile vermediği ortamda hem kendilerini dünyaya tanıtıyorlar hem de KKTC’den olduklarını gösteriyorlar.

Eliz Maloney’in İngiltere’nin Profesyoneller Turnuvası’nda her hafta sergilediği oyunla ya birincilik ya da ikincili alması, bu ülke sporunun yalnızca Atatürk Stadı’nın şalterinin indirip kaldırmaktan ibaret olduğunu zannedenlere güvenip yola çıksa yolda kalırdı.

Anne İlkay ve babasının üstün çabası ve ayrıca bu ülkedeki bir avuç sponsor ile Eliz zorlu bir yola girdi. Eliz’in maçlarını anlatan BBC spikeri her “Turkish Cypriot” dedikçe benim gözlerim doluyor ama bu ülkede sporu yönettiğini zannedenlerin ne hisseder bilmem. Sayın Tatar, Sayın Saner, Sayın Arıklı ve Sayın Ataoğlu bu kıza destek veremezler mi ? Bal gibi verirler ama bundan sonrasını yazarsam ağır yazarım onun için durayım.

Gelelim bu sezon Anadolu Efes ile ilk yılında sporcumuz Erten Gazi“Fınal Four” biletini almasına. Sezon başından beridir Anadolu Efes’te büyük destek gören zaman zaman koç Ergin Ataman’ın ilk beş başlattığı KKTC’de doğan, büyüyen ve mavi beyazlılarla A takıma yükselen Erten Gazi olayına. O da alkışı hak ediyor. Anne Ayten ve baba Uğur’un büyük çabaları ile okutulan ve şimdilerde Türk basketbolunun en büyük kulübünde oynayan Erten Gazi bizim ülkemizi yönetenlerin de anlayamayacağı ve bilmediği Final Four oynayacak. KKTC’den biri Euroleague’de yer alıyor ama devletin haberi yok. Bu çocuk da desteği hak ediyor.

Final Four’da yer alacak olan bir KKTC’li isim daha var. Onat Serin, Final Four’da 55 kişilik görevli ekibine girdi ve yönetici pozisyonda. Yani bundan da bir haber olan devlet ve hükümet yetkilileri bi zahmet bu çocuğa da telefon açıp bir isteği var mı? yok mu? sormalılar.

Ülkeyi yönetenlerin acaba haberi var mı? KKTC doğumlu ve buradan yetişerek Anadolu Efes’e giden ve şimdilerde Yunanistan Ligi’nde forma giyen Girne doğumlu Muhaymin Mustafa’dan. Onu da yazayım “Yok”.

İlayda Derman’ın ve kardeşi ile birlikte Türk kadın basketinin önemli kulüplerinden Kayseri Basket’te oynadıklarından yine devleti yönettiğini zannedenlerin haberi var mı? “YOK”.

Aren Baybars’ın, teniste başarılı bir grafik çizdiğini ve çok yol kat ettiğinin farkında olanlar var mı ? “Hayır”.

Atletizm’de yüksek atlamada Buse Savaşkan, Yiğitcan Hekimoğlu’nun, atletizmde büyük efor sarf edip hedef olan Tokyo için uğraştıklarını.

Ve en önemlisi Merve Çelebi bugün başlayacak Tokyo Elemeleri’nde Türkiye Plaj Milli takımı ile İzmir’de mücadele verdiğinden haberleri var mı? Hayır.

Bu ülkeyi yönettiklerini zannedenler “Spor” konusunda sınıfta kaldılar ve kalmaya da devam edecekler.

Zaten bunu da Pandemide gördük.