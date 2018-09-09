Mertekçi için oynadılar

RUM MASTERLERİ GALİP (3-2): Fikri Karayel Stadı’nda Yalova Spor Kulübü’nün merhum başkanı Tahsin Mertekci anısına oynanan karşılaşmayı Kourion Episkopi ve Apollon Episkopi Spor Kulüpleri’nin masterleri 3-2 kazandı

Tahsin Mertekci Anı Maçı’nda Kourion Episkopi ve Apollon Episkopi Spor Kulüpleri’nin masterleri ile Yalova Spor Kulübü’nün masterleri dün Bostancı Fikri Karayel Stadı’nda karşı karşıya geldi. Yalova Spor Kulübü’nün merhum başkanı Tahsin Mertekci anısına oynanan karşılaşmayı Kıbrıs Rum takımlarının masterleri 3-2 kazandı. Yalova Spor Kulübü’nün bir çok eski futbolcusunun da ter döktüğü karşılaşmada, hem Tahsin Mertekci anıldı hem de Piskobu takımları bir araya geldi. Karşılaşma 16.00’da başlayıp 17.45’te sona erdi. Karşılaşma öncesi, Piskobu muhtarı muhtarlık adına Tahsin Mertekci’nin kabrine çelenk bıraktı.

Karşılaşma öncesi etkinliğe katılan takımlar arasında ve Piskobu Muhtarlığı ile Mertekci ailesi arasında plaket alış verişi yapılırken Mertekci ailesi Havadis Gazetesi Spor ve Magazin Bölümü Müdürü Mustafa Özsoy’a da katkılarından dolayı plaket verdi.