5. Verigo Festivali, Yüzme Yarışı Yapıldı

Yeşilırmak – Yedidalga Üreticiler Birliği, Aspava Spor Kulübü ve Aspava Restoran’ın katkılarıyla düzenlenen 5. Verigo Festivali Yüzme yarışı önceki pazar günü 18 sporcunun katılımı ile Yedidalga’da gerçekleştirildi.

Yarış, Lefke Belediyesi Yedidalga Halk Plajı’nda, Kadınlar ve Erkekler 1 kilometre yüzme olarak yapıldı.

Yarış sonrasında, Kadınlarda 0.14.21.91 derecesi ile Nerin Baycan, Erkeklerde Mehmet Korkut 0.14.11.86 derecesi ile birinci oldular.

Yarış sonrasında, dereceye girenlere katılım belgeleri, madalyaları ve kupaları Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı tarafından verilirken, yüzmeye katılanlara katılım belgeleri ve madalyaları Lefke Kaymakamı Sadi Güneş, Lefke Belediye Başkanı Aziz Kaya, Yedidalga Muhtarı Güner Sergil ve Yeşilırmak – Yedidalga Üreticiler Birliği Başkanı Salahi Atalar tarafından verildi. Yarışmada dereceye girenler şöyle:

Kadınlar:

1.Nerin Baycan Aspava Spor Kulübü 0.14.21.91

2.Cansu Aspava Aspava Spor Kulübü 0.17.50.92

Erkekler:

Mehmet Korkut Aspava Spor Kulübü 0.14.11.86

2.Tuğcan Özkızan Tüfekçi Spor Kulübü, 0.14.58.71

3.Berkay Ramiz Tüfekçi Spor Kulübü, 0.15.08.48