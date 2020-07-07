Kıbrıs

Merkezi cezaevinde yangın

7 Temmuz 2020
Cezaevinde yangın

Lefkoşa Merkezi Cezaevinde bu sabah F koğuşunda çıkan yangın söndürüldü.

Lefkoşa Sanayi Bölgesi’nde bulunan Lefkoşa Merkezi Cezaevinde bu sabah F blokta yangın çıktı. F koğuşunda çıkan küçük yangın cezaevi personeli ve itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Polis Basın Subaylığı’nın açıklaması şöyle:

07.07.2020 tarihinde, saat 10:30 sıralarında, Lefkoşa’da Merkezi Cezaevinde F blokta bulunan bir koğuşta henüz tespit edilemeyen sebepten dolayı çıkan yangın sonucu, koğuş içerisinde bulunan tek kişilik yatak ve şiltesi, bir adet elektrikli çaydanlık, bir adet vantilatör, 1 adet plastik dolap ve içerisinde bulunan muhtelif giysiler ve eşyalar yanarak, koğuş ve koridor duvarları ise islenmek suretiyle zarar görmüştür. Yangın cezaevi personeli ve itfaiye ekipleri tarafından söndürülmüş olup, soruşturma devam etmektedir.


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