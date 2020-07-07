KTFF Disiplin Kurulu kararları açıklandı

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) Disiplin Kurulu 4-5 Temmuz 2020 tarihleri arasında oynanan K-Pet Süper Lİg ve K-Pet 1.Lig maçları ile ilgili olarak toplandı. Av. Gizem Bahri Soydan başkanlığında toplanan Disiplin Kurulu söz konusu tarihler arasında oynanan karşılaşmalarla ilgili olarak disiplin cezalarını görüştü.
Toplantıda aşağıdaki kararlar alındı;
KIRMIZI KART CEZALARI
|FUTBOLCU
|CEZA
|FİKRİ ARSLAN
Baf Ülkü Yurdu
|1 Maç
|SERCAN DEMİRMAN
Doğan TürK Birliği
|1 Maç
|AFÜNS SALİH GİRGEN
Doğan Türk Birliği
|1 Maç
|ADENİYİ ALLEN ASSOGBA
Çetinkaya TSK
|1 Maç
|MEHMET VOLKAN
Lefke TSK
|1 Maç
|YAKUP ESMERASLAN
Lefke TSK
|1 Maç
|HASAN YANAROĞLU
Düzkaya KOSK
|1 Maç
|MEHMET GÜRLÜ
Mağusa Türk Gücü
|1 Maç
|EKREM ZABİTLER
Çanakkale TSK
|1 Maç
|HÜSEYİN ADEM
Çanakkale TSK
|1 Maç
|BAYRAM DAĞGÜL
Karşıyaka ASK
|3 Maç
|BAYRAM ARIKHAN
Karşıyaka ASK
|2 Maç
|R. ALPAY İNCE
Görneç KSK
|1 Maç
|BEŞİR NDIAYE
Yonpaş Dumlupınar TSK
|1 Maç
|MUSTAFA KÖLELİ
Maraş GSK
|1 Maç
|4 SARI KART NEDENİYLE 1 MAÇ CEZALI OYUNCULAR
|FUTBOLCU İSMİ
|KULÜBÜ
|KAAN BOROVA
|Karşıyaka ASK
|OSMAN ŞANVERDİ
|Dörtyol SK
|GÖKHAN YAZLIK
|Maraş GSK
|ÜNAL KAYA
|Mağusa Türk Gücü
|MEHMET İNCE
|Görneç KSK
|MUSTAFA TAHSİLDAROĞULLARI
|Lefke TSK
|ZİHNİ TEMELCİ
|Cihangir GSK
|YEKTA POLAT
|Maraş GSK
|MUHAMMED ALİ KARAL
|Esentepe KKSK
|EMRE AKTAŞ
|Maraş GSK
|MERT YÜCETÜRK
|Maraş GSK
|HİCABİ DEMİR
|Yonpaş Dumlupınar TSK
|EMMANUEL MBAH
|Merit Alsancak Yeşilova