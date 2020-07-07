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KTFF Disiplin Kurulu kararları açıklandı

7 Temmuz 2020
disiplin kurulu kararları

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) Disiplin Kurulu 4-5 Temmuz 2020 tarihleri arasında oynanan K-Pet Süper Lİg ve K-Pet 1.Lig maçları ile ilgili olarak toplandı. Av. Gizem Bahri Soydan başkanlığında toplanan Disiplin Kurulu söz konusu tarihler arasında oynanan karşılaşmalarla ilgili olarak disiplin cezalarını görüştü.

Toplantıda aşağıdaki kararlar alındı;

KIRMIZI KART CEZALARI

FUTBOLCUCEZA 
FİKRİ ARSLAN
Baf Ülkü Yurdu		1 Maç
SERCAN DEMİRMAN
Doğan TürK Birliği		1 Maç
AFÜNS SALİH GİRGEN
Doğan Türk Birliği		1 Maç
ADENİYİ ALLEN ASSOGBA
Çetinkaya TSK		1 Maç
MEHMET VOLKAN

Lefke TSK

1 Maç
YAKUP ESMERASLAN
Lefke TSK		1 Maç
HASAN YANAROĞLU
Düzkaya KOSK		1 Maç
MEHMET GÜRLÜ
Mağusa Türk Gücü		1 Maç
EKREM ZABİTLER
Çanakkale TSK		1 Maç
HÜSEYİN ADEM
Çanakkale TSK		1 Maç
BAYRAM DAĞGÜL
Karşıyaka ASK		3 Maç
BAYRAM ARIKHAN
Karşıyaka ASK		2 Maç
R. ALPAY İNCE
Görneç KSK		1 Maç
BEŞİR NDIAYE
Yonpaş Dumlupınar TSK		1 Maç
MUSTAFA KÖLELİ
Maraş GSK		1 Maç

 

 

4 SARI KART NEDENİYLE 1 MAÇ CEZALI OYUNCULAR
FUTBOLCU İSMİKULÜBÜ
KAAN BOROVAKarşıyaka ASK
OSMAN ŞANVERDİDörtyol SK
GÖKHAN YAZLIKMaraş GSK
ÜNAL KAYAMağusa Türk Gücü
MEHMET İNCEGörneç KSK
MUSTAFA TAHSİLDAROĞULLARILefke TSK
ZİHNİ TEMELCİCihangir GSK
YEKTA POLATMaraş GSK
MUHAMMED ALİ KARALEsentepe KKSK
EMRE AKTAŞMaraş GSK
MERT YÜCETÜRKMaraş GSK
HİCABİ DEMİRYonpaş Dumlupınar TSK
EMMANUEL MBAHMerit Alsancak Yeşilova


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