KTFF Disiplin Kurulu kararları açıklandı

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) Disiplin Kurulu 4-5 Temmuz 2020 tarihleri arasında oynanan K-Pet Süper Lİg ve K-Pet 1.Lig maçları ile ilgili olarak toplandı. Av. Gizem Bahri Soydan başkanlığında toplanan Disiplin Kurulu söz konusu tarihler arasında oynanan karşılaşmalarla ilgili olarak disiplin cezalarını görüştü.

Toplantıda aşağıdaki kararlar alındı;

KIRMIZI KART CEZALARI

FUTBOLCU CEZA FİKRİ ARSLAN

Baf Ülkü Yurdu 1 Maç SERCAN DEMİRMAN

Doğan TürK Birliği 1 Maç AFÜNS SALİH GİRGEN

Doğan Türk Birliği 1 Maç ADENİYİ ALLEN ASSOGBA

Çetinkaya TSK 1 Maç MEHMET VOLKAN Lefke TSK 1 Maç YAKUP ESMERASLAN

Lefke TSK 1 Maç HASAN YANAROĞLU

Düzkaya KOSK 1 Maç MEHMET GÜRLÜ

Mağusa Türk Gücü 1 Maç EKREM ZABİTLER

Çanakkale TSK 1 Maç HÜSEYİN ADEM

Çanakkale TSK 1 Maç BAYRAM DAĞGÜL

Karşıyaka ASK 3 Maç BAYRAM ARIKHAN

Karşıyaka ASK 2 Maç R. ALPAY İNCE

Görneç KSK 1 Maç BEŞİR NDIAYE

Yonpaş Dumlupınar TSK 1 Maç MUSTAFA KÖLELİ

Maraş GSK 1 Maç