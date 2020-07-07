2020 yılının kayıplarının karşılanmasının, 2 yıla ihtiyaç var

Güney Kıbrıs’ta, koronavirüs pandemisinin, iş piyasası koşullarında ciddi bir gerilemeye neden olduğu, aynı zamanda bunun iş gücü (istihdam) ve maaşların düzeyini de etkilediği ifade edildi.

Politis gazetesi, Rum Merkez Bankası Haziran ayıyla ilgili olarak yayımladığı ekonomik bülteninde, şartların 2021-2022 yıllarında iyileşmesine dair bir senaryo da çizdiğini ve 2020 yılının kayıplarının karşılanmasının, 2 yıllık bir süre isteyeceğini iletti.

İş gücünün 2020 yılında yüzde 3 oranında bir azalma kayda geçirmesinin öngörüldüğünü yazan gazete, bunun 2019 yılında ise yüzde 3,1’lik bir büyüme gösterdiğini anımsattı.

Son yıllarda işsizlikte kayda geçirilen düşüş eğiliminin 2020 yılında tersine dönmesinin ve bunun iş gücünün yüzde 8,3’üne ulaşmasının beklendiğini de kaydeden gazete, 2020 yılında, özel sektördeki maaşlarda büyük bir azalma, kamudaki maaşlarda ise temkinli bir artış yaşanmasının beklendiğini belirtti.

Rum tarafındaki kayıtlı işsizlerin sayısının Haziran ayı sonunda 31 bin 158 kişi olduğunu da yazan gazete, mevsimsel dalgalanmalarla ilgili düzeltilmiş verilere göre, kayıtlı işsizlerin sayısının geçtiğimiz ay 33 bin 797, Haziran ayında ise 33 bin 538 olduğunu belirtti.

Gazete, geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre, 2020 yılının Haziran ayında kayıtlı işsizlerin sayısında 12 bin 198 veya yüzde 64,3 oranında bir artış yaşandığını ifade etti.

Gazete, işsizlerin sayısındaki bu büyük artışın, Covid-19’un turizme olan etkilerinden ötürü, özellikle konaklama ve catering alanlarına atfedildiğini ekledi.