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Merkel: Yeni bir salgınla karşı karşıyayız

Merkel'den 'mutant virüs' uyarısı: Yeni bir salgınla karşı karşıyayız

29 Mart 2021
Angela merkel





Almanya Başbakanı Merkel, eyalet başbakanlarından Covid-19 tedbirlerini uygulamalarını istedi. Covid-19’un mutasyona uğramış türlerine işaret eden Merkel, “Temelde yeni bir salgınla karşı karşıyayız. Bu yeni virüs çok daha agresif, daha bulaşıcı ve daha ölümcüldür” dedi.





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29 Mart 2021




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