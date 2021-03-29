Elvis Presley’in gitarı rekor fiyata satıldı

Elvis Presley'in \u0130sve\u00e7 yap\u0131m\u0131 gitar\u0131 500 bin dolara al\u0131c\u0131 buldu.\r\n\r\n\r\n\r\n\r\nRock'n Roll'un kral\u0131 Elvis Presley\u2019in 2003 y\u0131l\u0131nda ABD\u2019de yap\u0131lan bir a\u00e7\u0131k art\u0131rmada 29 bin 375 dolara sat\u0131lan gitar\u0131 d\u00fcn yine ABD\u2019de yap\u0131lan bir a\u00e7\u0131k art\u0131rmada bu kez 500 bin dolara al\u0131c\u0131 buldu. Al\u0131c\u0131n\u0131n ismi kamuoyu ile payla\u015f\u0131lmad\u0131.\r\n\r\n\u0130sve\u00e7'in Almadalen \u015fehrinde Ocak 1968\u2019de \u00fcretilen gitar, ayn\u0131 y\u0131l \u015eubat ay\u0131nda Presley\u2019e g\u00f6nderilmi\u015fti.\r\n\r\nPresley, 16 A\u011fustos 1977\u2019de Graceland\u2019daki evinde 42 ya\u015f\u0131nda hayat\u0131n\u0131 kaybetmi\u015fti.\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n \t\r\n\r\n\r\n