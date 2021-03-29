Yaşam

Elvis Presley’in gitarı rekor fiyata satıldı

29 Mart 2021
Elvis Presley





Elvis Presley’in İsveç yapımı gitarı 500 bin dolara alıcı buldu.





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29 Mart 2021




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