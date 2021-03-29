İspanya’da tüm katılımcılara test yapılarak 5 bin kişilik konser düzenlendi. İspanya’da Barcelona şehrinde Cumartesi akşamı bir konser düzenlendi. Konsere aynı gün test olan ve negatif sonuç getiren yaklaşık 5 bin kişi katıldı.

Ülkede kalabalık açık hava etkinliklerine giriş için koronavirüs testi zorunluluğu getirilmesi planlanmıştı. Love of Lesbian (Lezbiyenin Aşkı) adlı grubun konseri, bunun için pilot uygulama olarak denendi.

Negatif sonuç getirip konsere girmeye hak kazanan izleyicilere sosyal mesafe şartı konmadı ancak maske takılması zorunluydu.