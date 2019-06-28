Dünya

Merkel G-20 zirvesinde sağlık sorunu yaşamadı

28 Haziran 2019

İki hafta içinde ikinci kez titreme nöbeti geçiren Almanya Başbakanı Angela Merkel G-20 zirvesine katılan liderler arasında yer alıyor. Almanya Başbakanı Merkel bu kez sağlık sorunu yaşamadı.

Almanya’da Cumhurbaşkanlığı Sarayı’ndaki tören sırasında kontrolsüz bir şekilde titrerken kameralara yansıyan Angela Merkel’in G-20 zirvesinde yoğun bir programı var.

Zirvedeki oturumlara katılan Başbakan Angela Merkel aile fotoğrafında yer aldı. Herhangi bir sağlık sorunu göze çarpmayan Angela Merkel ikili görüşmeler de gerçekleştiriyor.

Almanya Başbakanı Merkel, ABD Başkanı Donald Trump ile görüştü. Trump, Merkel için harika bir insan ifadesini kullandı. Trum, Merkel gibi bir dostu olmasını harika olarak niteledi.

Almanya Başbakanı Merkel’in iki hafta içinde iki kez titreme nöbeti geçirmesi sağlığının yerinde olmadığı yönünde spekülasyonlara yol açıyor. Merkel ise ilk titremesini susuzluğa bağlamıştı.

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