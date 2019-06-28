Dörter’den İngiltere çıkarması

Mckenzie Residence lansman fiyatlarıyla Londra’da satışa sunuldu

Kuzey Kıbrıs’ın yükselen değerlerinden Dörter Construction’ın yeni projesi Mckenzie Residence lansman fiyatlarıyla İngiltere’nin başkenti Londra’da Lee Valley Athletics Centre’de düzenlenen 2. Kıbrıs Türk Kültür ve Sanat Festivali’nde tanıtıldı.

20 bin kişinin katıldığı festivalde Dörter Construction, festivale katılarak İskele Long Beach’teki Mckenzie Residence projesini İngiltere’deki Kıbrıslı Türklere tanıttı.

İngiltere’de Kıbrıs Türk kültürü ile sanatının tanıtılmasını amaçlayan festivale, aralarında Türkiye’nin Londra Başkonsolosu Çınar Ergin, KKTC Londra Temsilcisi Büyükelçi Oya Tuncalı, KKTC Londra Konsolosu Buket Kop, ataşeler, milletvekilleri, Enfield Belediyesi Lideri Nesil Çalışkan, yardımcıları, belediye meclis üyelerinin de aralarında bulunduğu 20 bin kişi katıldı.

Festivalin açılışını Kıbrıs Türk Toplum Merkezi Başkanı Niyazi Enver, Londra Türk Toplumu Futbol Federasyonu (TTFF) Başkanı Serdar Sarı, Asbaşkan Osman Ercen, Kıbrıs Türk Gençlik Birliği İngiltere Başkanı Nafiya Horozoğlu, Mehmetçik Cemiyeti Başkanı Hamide Sarı ve resmi görevliler birlikte açtı. KKTC Demokrat Parti Genel Başkanı Serdar Denktaş, ısrar üzerine ‘Ah Kıbrısım Kıbrısım’ şarkısını seslendirdi.

Dörter Construction Direktörü Nihat Dörter festivalde yararlı görüşmeler yaparak ülke ve firma adına güzel bir tanıtım olduğunu söyledi. Dörter, “ülkemizi ve firmalarımızı böyle festivallerde tanıtmak gurur verici” ifadelerini kullandı.

Proje hakkındaki detayları anlatan Dörter, “‘Mckenzie Residence’ denizin kokusunu alacağınız ve doğanın güzelliklerini yaşayacağınız cennet adamızın en güzide bölgelerinden İskele Long Beach’te olup denize yürüyüş mesafesinde 2+1, 1+1 deniz ve dağ manzaralı seçenekleriyle 31 daireden oluşuyor. Projenin inşaatı başladı ve 23 ay sonra daireler oturuma hazır olacak” dedi.

Nihat Dörter yine İngiltere’nin başkenti Londra’da Donkey Lane Enfield’de 30 Haziran’da düzenlenecek olan 3. Kıbrıs Türk Kültür Festivali’nde Dörter Construction olarak katılacağını söyleyerek Londra’da yaşayan tüm Kıbrıslı Türkleri ve Londra’da yaşayan halkı festivale davet etti.