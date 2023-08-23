Meritta, 5 yılda 87 yaralı kaplumbağayı sağlığına kavuşturdu

Turizm ve Çevre Bakanlığı ile imzalanan protokol çerçevesinde 2018 yılında hizmete başlayan Meritta Deniz Kaplumbağaları Rehabilitasyon Merkezi, beş yılda merkeze yaralı olarak ulaştırılan kaplumbağaların 87’sini sağlığına kavuşturdu.

Yaralı ve bakıma muhtaç deniz kaplumbağalarının ihtiyaç duydukları tedavi ve rehabilitasyonu uygulayan Meritta Deniz Kaplumbağaları Rehabilitasyon Merkezi, toplum bilincini arttırmak, deniz kaplumbağalarının yaşamları ve doğalarının sürdürülebilirliğine katkıda bulunacak yüzün üzerinde etkinliğe de ev sahipliği yaptı.

Balıkçılar, KKTC Sahil Güvenlik Komutanlığı, Kuzey Kıbrıs Kaplumbağaları Koruma Derneği (SPOT) ve vatandaşların yaptığı ihbarlarla yaralı ya da bakıma muhtaç deniz kaplumbağaları merkeze ulaştırılarak tedavi ediliyor.

100 bin ziyaretçiyi ağırladı

Merit otellerinde konaklayanların haftanın her günü, otellerde konaklamayanların da pazar günleri ziyaret edebileceği merkez, bugüne kadar 100 bin kişiyi misafir etti.

Okulların da düzenli olarak gezi programları düzenledikleri merkeze gelen öğrencilere kaplumbağalarla ilgili farkındalıklarını artıracak bilgiler veriliyor.

Bu kapsamda açıldığı günden bu yana 55 okulun ziyaret ettiği merkezde toplamda 4 bin 500 öğrenci misafir edildi.

Tibuk, “aldığımız destek Meritta projesini desteklemek için bizi teşvik ediyor”

Meritta projesiyle 87 kaplumbağayı sağlığına kavuşturup doğaya salıvermenin mutluluğunu yaşadıklarını kaydeden Merit Oteller Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Hande Tibuk, deniz yaşamıyla ilgilenenler, balıkçılar, Sahil Güvenlik Komutanlığı ve derneklerle işbirliğinin gelişerek artmasının doğru yolda ilerlediklerinin göstergesi olduğuna dikkat çekti.

Hande Tibuk, tedavi edilerek denize bırakılan kaplumbağaların yaşam koşulları ve sağlıklarını gözlemlemek hem de yapılan araştırmalara veri derlemek amacıyla deniz kaplumbağalarının sırtına yerleştirilen uydu cihazıyla göç yolları ve beslenme sahillerinin takip edildiğini kaydetti.

Merkezde tedavisi tamamlanan deniz kaplumbağalarından 12 tanesinin dernekler, vakıflar ve üniversite destekleriyle uydu cihazı takılarak denize salınmasının önemine vurgu yapan Tibuk, bu işbirliğini projenin her geçen gün artan partnerleriyle daha da geliştirileceğinin işareti olarak değerlendirdi.