6 yıldır ülkede kaçak yaşıyor - Havadis Gazetesi | Kıbrıs Haber
Çarşamba, Ağustos 23, 2023
Havadis Gazetesi | Kıbrıs Haber
KıbrısManşet

6 yıldır ülkede kaçak yaşıyor

Hasan Düzgün
Hasan Düzgün
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KKTC’de uzun yıllardır kaçak yaşam süren Tinashe Katanda tutuklanarak, dün mahkemeye çıkarıldı.

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren Lefkoşa Adli Şube’de görevli polis memuru Birtan Başaran olguları aktardı.  Başaran, 23 Ağustos 2023 tarihinde bir meseleyle ilgili soruşturma maksatlı Lefkoşa Adli Şube’ye çağrılan zanlı Tinashe Katanda’nın yapılan muhaceret kontrolünde 15 Mart 2017 tarihinden beri yani 2 bin 352 gün süreyle KKTC’de ikamet izinsiz odluğunun belirlendiğini açıkladı.  Polis memuru, zanlının KKTC’de izinsiz ikamet suçundan dolayı tutuklandığı, İçişleri Bakanlığı’nın muhaceret şubesinde gerekli araştırmaların yapıldığını söyledi. Başaran, zanlı hakkındaki soruşturmanın tamamlandığını belirterek, 27 yaşındaki Zimbabwe uyruklu Tinashe Katanda’nın cezaevine gönderilmesini talep etti.


Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Tutku Candaş, zanlının davasında hazır olması maksadı ile 20 günü aşmayacak bir süreyle cezaevine gönderilmesine emir verdi.

Kamalı Haber

 

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Tags:ikamet izinsizTinashe Katanda
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