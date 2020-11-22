Merih Demiral’ın Cagliari maçı performansı, İtalya’da manşetlere çıktı

Juventus’un sahasında Cagliari’yi mağlup ettiği karşılaşma, Cristiano Ronaldo ve Merih Demiral’ın yıldızlaştığı bir geceye dönüştü. Serie A’nın sekizinci hafta buluşmasında Portekizli forvet iki gole birden imza atarken, maça ilk 11’de başlayıp 90 dakkia sahada kalan Merih bu gollerden ikincisinin asistini yaptı.

Milli futbolcunun bir kafa vuruşunda ise top direkten döndü. İtalyan basınında Merih’in bu maçtaki performansı için övgü dolu sözler kullanıldı.

“DOMİNANT BİR GÖRÜNTÜ SERGİLEDİ”

Calciomercato’da “Merih Demiral sezonun en iyi topunu oynadı” denilerek bu maçtaki performansıyla ilgili şu değerlendirmeye yer verildi:

“Türk futbolcu tüm defansın sorumluluğunu aldı. İlk golün asistini yaptı, bir vuruşu direkten döndü. İlk yarı olduğu gibi ikinci yarıda da dominant bir görüntü sergiledi”

Juventus’taki ilk sezonu olan geçtiğimiz sezon da çok iyi bir başlangıç yapan ancak ardından sakatlık nedeniyle uzun süre sahalardan uzak kalan 22 yaşındaki Merih, bu sezona hızlı girdi. İlk asistini yaptığı maçın ardından futbolcunun bu sezon Serie A’da forma giydiği karşılaşma sayısı 6’ya yükseldi.

“GELECEKTEKİ İKİLİ OLACAKLAR”

Cagliari karşılaşmasının Juventus için bir diğer sevindirici yönünün ise iki genç stoperin savunmadaki uyumları olduğu belirtildi. Torino ekibinin savunmasının uzun yıllardır değişmeyen ikilisi Bonucci-Chiellini’nin yerine yeni bir ikilinin geldiği yorumları yapıldı.

La Gazzetta dello Sport’taki değerlendirmede “Demiral ve De Ligt birlikte çok az maçta oynadılar. Ancak bu karşılaşmada Juventus savunmasının gelecekteki ikilisi olabileceklerini gösterdiler” ifadeleri kullanıldı.