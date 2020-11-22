Cumhurbaşkanı Tatar, Özker Özgür ve Salih Miroğlu anma törenlerine katıldı

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, CTP Genel Başkanlığı, Bakanlık ve Başbakan Yardımcılığı görevlerinde bulunan ve Birleşik Kıbrıs Partisi kurucularından olan Özker Özgür’ün ve Ulusal Birlik Partisi’nin (UBP) eski Genel Sekreteri ve eski bakanlardan Salih Miroğlu’nun 15. ölüm yıl dönümleri nedeniyle düzenlenen anma törenlerine katıldı.

Özker Özgür, eşi merhum Zehra Özgür ve Salih Miroğlu için Lefkoşa Kabristanlığı’nda düzenlenen törenlerde konuşma yapan Cumhurbaşkanı Tatar, bu günün hem Özker Özgür’ü hem de Salih Miroğlu’nu kaybettiğimiz gün olduğunu belirterek, farklı siyasi anlayışta olsa da bu iki güzel insan için her yıl yapılan anma törenlerinde buluşmanın Kıbrıs Türk halkı için gerçek anlamda barış ve huzur içinde yaşama bağlamındaki önemini gösterdiğini ifade etti.

“Sn. Özker Özgür Kıbrıs Türk halkının özgürlüğü için Erenköy’de savaşmıştı. Siyaset yaparken farklı görüşler savunabiliriz ama hepimizin hedefi Kıbrıs Türk halkının bağımsız, özgür ve onurlu bir şekilde bu adada yaşamasını sağlamaktır” diye konuşan Cumhurbaşkanı Tatar, Kıbrıs Türk halkına göstermiş olduğu olgunluktan dolayı teşekkür etti.

Cumhurbaşkanı Tatar şunları kaydetti:

“Dünyaya verdiğimiz mesaj, ‘Kıbrıs Türk halkı birdir. Yüreğinde vatan sevgisi vardır. Yüreğinde halkına hizmet vardır.’ Her iki siyasetçi de farklı düşünceler içerisinde olabilirlerdi. Ancak ikisinin de hedefi halkına hizmet, halkının özgür, refah ve mutluluk içerisinde yaşayabilmesiydi.”

Cumhurbaşkanı Tatar, Salih Miroğlu’ndan çok şey öğrendiğine değinerek, Miroğlu’nun hitap kabiliyetine dikkat çekti ve Salih Miroğlu’nun kızına miras olarak bu özelliklerini bıraktığını görmekten de mutluluk duyduğunu ifade etti.

Cumhurbaşkanı Tatar, Özker Özgür’ü ve Salih Miroğlu’nu rahmetle anmaya devam ettiklerini belirterek, ailelerine ve tüm sevenlerine başsağlığı diledi.