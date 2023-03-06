Meral Akşener 6’lı masaya geri döndü

Ankara’da tüm gözler, Millet İttifakı’nın bugün saat 16.00’da başlayan toplantısına çevrilmiş durumda. İYİ Parti lideri Meral Akşener’in yönelttiği sert eleştiriler ve ABB Başkanı Mansur Yavaş ile İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’na adaylık için çağrıda bulunmasının ardından 6’lı masada kriz ortaya çıktı.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun talimatı sonrası Yavaş ve İmamoğlu, Akşener ile görüşmek için İYİ Parti Genel Merkezi’ne geldiler. İYİ Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu yaptığı açıklamada, Akşener’in Yavaş ve İmamoğlu’nun Millet İttifakı’nın cumhurbaşkanı yardımcıları olmaları önerisini sunduğunu bildirdi.

Akşener’siz yapılacağı düşünülen toplantı, İYİ Parti liderinin katılımıyla başladı. Akşener, Saadet Partisi Genel Merkezi’ne birlikte geldi.

Saadet Partisi’nin ev sahipliğindeki toplantının ardından, ittifakın ortak Cumhurbaşkanı adayı açıklanacak. O ismin CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu olması bekleniyor.

Millet İttifakı’nın İYİ Parti dışında kalan 5 siyasi partisi, Saadet Partisi ev sahipliğinde cumartesi günü toplandı. 4,5 saat süren toplantının ardından yapılan ortak açıklamada, “Hiç kimsenin kalbini kırmadan, güvenini boşa çıkarmadan yolumuza devam edeceğiz. Hedefimiz kaybedeni olmayan bir zaferdir” denilerek, cumhurbaşkanı adayının ve geçiş süreci yol haritasının daha önce kararlaştırıldığı gibi 6 Mart Pazartesi günü kamuoyu ile paylaşılacağı kaydedildi.