Kıbrıs

Meral Akıncı klinik açtı

26 Nisan 2019

Klinik-Gelişim Psikoloğu Ziliha Uluboy ve Çocuk Ergen Psikoloğu Duygu K. Takvim tarafından hizmet verilecek Mayıs Psikoloji Kliniği, Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’nın eşi Meral Akıncı tarafından açıldı.

Cumhurbaşkanlığı açıklamasına göre, burada yaptığı konuşmada, “KKTC’nin ilk psikoloğu olarak kliniğin açılışını gerçekleştirmek üzere davet almaktan duyduğu memnuniyeti” ifade eden Meral Akıncı, bugün psikoloji alanında birçok branşta uzman psikologlar bulunmasından duyduğu mutluluğu dile getirdi.

Psikolojinin insan davranışlarını incelediğini ve bugün teknoloji kadar gelişen bir bilim dalı olduğunun konuşmasında altını çizen Meral Akıncı, insanın olduğu farklı alanlardaki davranış biçimlerinin, her gün farklı psikoloji dallarında uzmanlar yetiştirdiğini ifade ederek “Bizim ülkemizdeki meslektaşlarımız, psikoloji alanındaki bu çeşitliliği bize yaşatıyor” şeklinde konuştu.

Klinik-Gelişim Psikoloğu ZilihaUluboy da yaptığı konuşmada, Mayıs Psikoloji Kliniği’nin açılışının KKTC’nin ilk psikoloğu Meral Akıncı tarafından gerçekleştirilmesinden duyduğu mutluluğu aktardı.

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