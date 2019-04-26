Girne’de iki ayrı yerde yangın!

Polis Basın Subaylığı’ndan alınan bilgiye göre bu akşam, 19:15 sıralarında, Girne’de Jasmine Court Otelin doğu kısmında bulunan kazan dairesinde muhtemelen elektrik aksamlarının kısa devre yapması sonucu bir yangın meydana geldi.

Yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Çıkan yangın sonucu 2 ayrı kazan, otele ait kullanılmayan muhtelif mini bar, su motorları, elektrik kabloları ile binanın ahşap tavanı yanarak zarar görmüştür.

Saat 19:40 sıralarında yine Girne’de Liman Otele ait Cafe De Liman isimli iş yerinin mutfak bacasında, biriken yağların alev alması sonucu ikinci bir yangın meydana geldi.

Yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Çıkan yangın sonucu aspiratör, baca kanalları, elektrik kabloları ile güvenlik kamerasına ait kablolar yanarak zarar gördü. Polisin olayla ilgili soruşturması devam ediyor.

KAYNAK: BRT