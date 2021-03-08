Memur-Sen: Maaşların, faizsiz kredi kaynağı olarak görülmesi anlayışından vazgeçilmesi gerek

Memur-Sen Yönetim Kurulu 6 Mart Cumartesi günü Başbakan Ersan Saner ile bir görüşme gerçekleştirdi.

Memur-Sen’den görüşmenin detaylarıyla ilgili açıklama şu şekilde:

“Bu görüşmede, ötelenen % 10.65 H.P ödeneğinin geri iadesi, benzer öteleme ve maaş kesintilerine Memur-Sen’in kesinlikle karşı oluşu vurgulandı. Kamu Çalışanları ile emeklilerin maaşlarının, faizsiz kredi kaynağı olarak görülmesi anlayışından vazgeçilmesi gereği üzerinde duruldu. Daralan ekonominin can suyuna kavuşması için, Kamu ve Sosyal Güvenlik Kurumları’ndan maaş alan 70 bini aşkın insanın, alım gücünü kısıtlamak yerine, arttırmak gerektiği Başbakan’a anlatıldı.

Pandemi ile mücadelenin en ön saflarında risk altında çalışan ‘’Mevsimlik İşçi’lerin iş güvencesine kavuşturulması, sosyal haklarının verilmesi için hükümete çağrıda bulunuldu. Kamu’da güven bunalımına ve verim düşüklüğüne neden olan, geçicilerin kadrolanması konusunun, yürütme görevini ifa eden Hükümet’çe idari bir gerekçeye dayandırılarak çözülmesi talebinde bulunuldu. Başbakan bu talebimize sıcak baktığını söyledi.

2021 Nisan ayından itibaren eğitim sektörü ile Turizm’in normalleşebilmesi için, iki ay içerisinde, KKTC Halkı’nın üçte ikisinin aşılanması ve gerekli aşılanma programının yapılıp uygulanması talep edildi. Bu hedefe varılması halinde, çift aşılı karantinasız girişlerin, güvenli girişlerinin önünün açılabileceği vurgulandı.

Tüm kadınlarımızın Kadınlar Günü’nü kutluyoruz. Kadınlara şiddetin her türüne karşı olduğumuzu belirtir, kadınlar ‘’anadır, bacıdır, başımızın tacıdır’’ diyoruz.”