Bilim ve TeknolojiSürmanşetYaşam

Köpekler Covid-19 vakalarını PCR testlerinden bir hafta önce tespit ediyor

8 Mart 2021
köpekler covid-19 tespit





Belçika’da yapılan yeni bir araştırmaya göre, özel olarak eğitilmiş koklayıcı köpekler, pozitif Covid-19 vakalarını laboratuvar sürüntü testlerindeN bir haftadan daha uzun süre önce tespit edebiliyor. Futbol kulübü KV Oostende’de, futbolculara köpeklerinin etkinliği konusunda bir test yapıldı. Köpeklere, futbolcuların koltuk altlarından alınan terli bezler koklatıldı. Çalışma, enfeksiyonun ilk gününden itibaren belirgin bir “corona kokusunun” mevcut olduğunu ortaya koydu.





Etiketler
8 Mart 2021


Başa dön tuşu