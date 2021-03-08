Köpekler Covid-19 vakalarını PCR testlerinden bir hafta önce tespit ediyor

Bel\u00e7ika\u2019da yap\u0131lan yeni bir ara\u015ft\u0131rmaya g\u00f6re, \u00f6zel olarak e\u011fitilmi\u015f koklay\u0131c\u0131 k\u00f6pekler, pozitif Covid-19 vakalar\u0131n\u0131 laboratuvar s\u00fcr\u00fcnt\u00fc testlerindeN bir haftadan daha uzun s\u00fcre \u00f6nce tespit edebiliyor. Futbol kul\u00fcb\u00fc KV Oostende'de, futbolculara k\u00f6peklerinin etkinli\u011fi konusunda bir test yap\u0131ld\u0131. K\u00f6peklere, futbolcular\u0131n koltuk altlar\u0131ndan al\u0131nan terli bezler koklat\u0131ld\u0131. \u00c7al\u0131\u015fma, enfeksiyonun ilk g\u00fcn\u00fcnden itibaren belirgin bir "corona kokusunun" mevcut oldu\u011funu ortaya koydu.\r\n\r\n\r\nFlaman gazetesi De Standaard, k\u00f6peklerin y\u00fczde 99,5 do\u011fruluk oran\u0131na sahip oldu\u011funu bildirdi. Bu oran, corona vir\u00fcs testinin alt\u0131n standard\u0131 olarak kabul edilen burundan al\u0131nan PCR laboratuuar\u0131 s\u00fcr\u00fcnt\u00fclerinin hassasiyetinden fazla.\r\n\r\nK\u00f6pekler, Oostende kentinde\u00a0 bulunan K9 Detection'daki uzmanlar taraf\u0131ndan e\u011fitildi. K9 Detection CEO'su Johan Weckhuyzen konuya ili\u015fkin yapt\u0131\u011f\u0131 a\u00e7\u0131klamada, \u201cPCR testi negatif \u00e7\u0131kan, ancak bizde pozitif \u00e7\u0131kan oyuncular vard\u0131. Sekiz ya da dokuz g\u00fcn sonra PCR testleri de pozitife d\u00f6nd\u00fc. Bizim sonucumuzu takip etselerdi, vir\u00fcs bula\u015fm\u0131\u015f oyuncu daha \u00f6nce karantinaya al\u0131n\u0131rd\u0131 ve vir\u00fcs, oyuncular grubunda daha fazla yay\u0131lmazd\u0131" ifadelerini kulland\u0131.\r\n\r\nTR\u00dcB\u00dcNLER G\u0130B\u0130 KALABALIK ALANLARDA TOPLU TARAMA ARACI OLARAK KULLANILAB\u0130L\u0130R\r\n\r\nDi\u011fer taraftan futbol kul\u00fcb\u00fc, koklay\u0131c\u0131 k\u00f6peklerin tamamen PCR testinin yerini almas\u0131n\u0131n olas\u0131 olmad\u0131\u011f\u0131n\u0131, ancak taraftarlar\u0131n trib\u00fcnlere geri d\u00f6nmesini sa\u011flamada,\u00a0 toplu bir tarama test arac\u0131 olarak g\u00f6rev yapabilece\u011fini belirtti.\r\n\r\nKul\u00fcp, "Birka\u00e7 bin ki\u015finin tir\u00fcb\u00fcnlere girmesinden \u00f6nce PCR testi yapt\u0131rmas\u0131 hem mali a\u00e7\u0131dan hem de uygulanabilirli\u011fi a\u00e7\u0131s\u0131ndan \u00e7ok zor\u201d dedi.\r\n\r\n\u00d6te yandan, Bel\u00e7ika\u2019daki \u00e7al\u0131\u015fma, yak\u0131n zamanda Finlandiya\u2019da yap\u0131lan farkl\u0131 bir \u00e7al\u0131\u015fmayla ayn\u0131 bulgulara ula\u015ft\u0131.\r\n\r\nPCR TRSTLER\u0130 NEGAT\u0130F OLANLAR B\u0130R HAFTA SONRA POZ\u0130T\u0130F \u00c7IKTI\r\n\r\nFinlandiya\u2019da bir havaalan\u0131nda yap\u0131lan ara\u015ft\u0131rmada, k\u00f6peklerin g\u00f6r\u00fcn\u00fc\u015fte iyi olan insanlar\u0131 durdurd\u0131. K\u00f6pekler taraf\u0131ndan durdurulan yolculara, vir\u00fcs\u00fc ta\u015f\u0131y\u0131p ta\u015f\u0131mad\u0131klar\u0131n\u0131 g\u00f6rmek i\u00e7in \u00e7ubukla test yap\u0131ld\u0131 ancak hepsi negatif \u00e7\u0131kt\u0131. Birka\u00e7\u00a0 g\u00fcn sonra ise negatif insanlar, ara\u015ft\u0131rmac\u0131lara Covid-19 semptomlar\u0131 ya\u015fad\u0131klar\u0131n\u0131 s\u00f6ylediler ve testleri pozitife d\u00f6nd\u00fc\r\n\r\nHelsinki \u00dcniversitesi'nden ba\u015f ara\u015ft\u0131rmac\u0131 Anna Hielm-Bjorkman, Fin ara\u015ft\u0131rmas\u0131na kat\u0131lan Miina, Kossi ve Valo adl\u0131 \u00fc\u00e7 k\u00f6pe\u011fin vir\u00fcs\u00fc tespit etmede yakla\u015f\u0131k y\u00fczde 100 ba\u015far\u0131 oran\u0131na sahip oldu\u011funu s\u00f6yledi. The Times'a a\u00e7\u0131klama yapan Hielm-Bjorkman, "Asl\u0131nda bir hafta i\u00e7inde PCR pozitifleri olacak hastalar\u0131 buluyorlar" dedi.\r\n\r\n