Melekler, Türkiye Kupası’nda finalde: 79-63

YARI FİNALDE BOTAŞ’I ELEDİ:

Basketbol PTT Kadınlar Türkiye Kupası’nda son şampiyon Yakın Doğu Üniversitesi, yarı finalde BOTAŞ’ı 79-63 yenerek bir kez daha adını finale yazdırdı. YDÜ’de 15 sayı, 8 asist ve 2 ribauntla oynayan Vandersloot, maçın en değerli oyuncusu seçildi

Salon: Mardin Artuklu

Hakemler: Sami Özel, Sinem Tetik, Orhan Çağrı Hekimoğlu

Yakın Doğu Üniversitesi: Vandersloot 15, Olcay Çakır Turgut 7, Mc Bride 18, Gruda 14, Holingsvorth 7, Bahar Çağlar 4, Cansu Köksal, Lavender 14, Gökçe Doğan

BOTAŞ: Gray 15, Elif Emirtekin 4, Eldebrink 5, Stokes 11, Nevin Kristen Vatansever 10, Sehernaz Çidal 12, Papova, Kübra Erat 6, Büşra Akbaş, Büşra Akgün

Periyot: 7-15

Devre: 33-30

Periyot: 61-46

Basketbol PTT Kadınlar Türkiye Kupası yarı final maçında BOTAŞ’ı 16 sayı farkla 79-63 yenen son şampiyon Yakın Doğu Üniversitesi, bir kez daha adını finale adını yazdırdı.

Mardin Artuklu Yeni Spor Salonu’nda yapılan maçta Yakın Doğu Üniversitesi’nde 15 sayı, 8 asist ve 2 ribauntla oynayan Vandersloot, maçın en değerli oyuncusu seçildi.