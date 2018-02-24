Melekler, Türkiye Kupası’nda finalde: 79-63

YARI FİNALDE BOTAŞ’I ELEDİ:
Basketbol PTT Kadınlar Türkiye Kupası’nda son şampiyon Yakın Doğu Üniversitesi, yarı finalde BOTAŞ’ı 79-63 yenerek bir kez daha adını finale yazdırdı. YDÜ’de 15 sayı, 8 asist ve 2 ribauntla oynayan Vandersloot, maçın en değerli oyuncusu seçildi
Salon: Mardin Artuklu
Hakemler: Sami Özel, Sinem Tetik, Orhan Çağrı Hekimoğlu
Yakın Doğu Üniversitesi: Vandersloot 15, Olcay Çakır Turgut 7, Mc Bride 18, Gruda 14, Holingsvorth 7, Bahar Çağlar 4, Cansu Köksal, Lavender 14, Gökçe Doğan
BOTAŞ: Gray 15, Elif Emirtekin 4, Eldebrink 5, Stokes 11, Nevin Kristen Vatansever 10, Sehernaz Çidal 12, Papova, Kübra Erat 6, Büşra Akbaş, Büşra Akgün
- Periyot: 7-15
Devre: 33-30
- Periyot: 61-46
Basketbol PTT Kadınlar Türkiye Kupası yarı final maçında BOTAŞ’ı 16 sayı farkla 79-63 yenen son şampiyon Yakın Doğu Üniversitesi, bir kez daha adını finale adını yazdırdı.
Mardin Artuklu Yeni Spor Salonu’nda yapılan maçta Yakın Doğu Üniversitesi’nde 15 sayı, 8 asist ve 2 ribauntla oynayan Vandersloot, maçın en değerli oyuncusu seçildi.