Yeşilova’da hedef 3 puan

M.A. Yeşilova Teknik Direktörü Erdinç Akyulaf, bugün Yalova ile deplasmanda oynayacakları maçla ilgili, “Kazanmak için her şeyi yapmaya çalışacağız” dedi. Yeşilova’da 4 sarı kart cezalısı olan Lua Lua ve Aksel forma giyemeyecek

Coşkun KUTAY

K-PET Süper Lig’de 20. haftaya 29 puanla 6.sırada giren Merit Alsancak Yeşilova’da, Yalova’nın cezası nedeniyle bugün Değirmenlik Sadık Cemil Stadı’nda karşılaşacakları maçla ilgili hazırlıklar tamamlandı.

Merit Alsancak Yeşilova Teknik Direktör Erdinç Akyulaf, Yalova maçıyla ilgili Havadis’e açıklamalarda bulundu.

Akyulaf, “Yalova, şiddetle puana ihtiyacı olan iyi bir takım. Bu nedenle hazırlıklarımızı büyük bir ciddiyet içerisinde tamamladık. Galip gelmek için elimizden gelen her şeyi yapmaya çalışacağız” dedi.

“Lua Lua ve Aksel cezalı”

Lomana Lua Lua ve takım kaptanı Aksel’in, 4 sarı kart nedeniyle 1 maç cezalı olmalarından dolayı iki önemli oyuncunun bu karşılaşmada forma giyemeyeceğini ve kendileri için çok önemli bir handikap olduğunu söyleyen Erdinç Akyulaf, “Buna mukabil, sakatlıkları yavaş yavaş geçmekte olan Billy Mehmet, Hamis ve Memduh’un ise oynayıp oynamayacakları, maç öncesi yapılacak son kontrollerde belli olacak” şeklinde konuştu.