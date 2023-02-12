Melekler takımı son yolculuklarına uğurlanıyor - Havadis Gazetesi | Kıbrıs Haber
Pazar, Şubat 12, 2023
Havadis Gazetesi | Kıbrıs Haber
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Melekler takımı son yolculuklarına uğurlanıyor

Mert Özkaya
Mert Özkaya
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Melekler takımı son yolculuklarına uğurlanıyor

Türkiye’de meydana gelen deprem felaketinde hayatlarını kaybeden canlarımız sonsuzluğa uğurlanıyor.

12 Şubat 2023 Pazar günü 8 öğrencimiz ile 5 öğretmen ve velimizin naaşları Lala Mustafa Paşa Camii, Yeniboğaziçi Camii, Dörtyol Camii ve Mormenekşe Camii’nde öğle ve ikindi namazlarına müteakip kılınacak cenaze namazları sonrasında toprağa verilecek.


Öğle:

Lala Mustafa Paşa Camii
1.​Elvin Çavdır
2.​Havva Balcı çavdır
3.​Evren Çavdır

Yeniboğaziçi Camii
1.​Havin Kılıç
2.​Osman Çetintaş

Dörtyol Camii
1.​Ecem yeniçeri
2.​Bedriye Yeniçeri

İkindi:

Lala Mustafa Paşa Camii
1.​Sahil Özberkman
2.​Asya Tülek
3.​İzcan Nurluöz
4.​Mustafa Sabancı
5.​Ali Karasel

Mormenekşe Camii
1.​Perihan Çetiner

 

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Tags:AdıyamanCenazedepremKKTCkktc cenazeTürkiye
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