Melekler takımı son yolculuklarına uğurlanıyor

Türkiye’de meydana gelen deprem felaketinde hayatlarını kaybeden canlarımız sonsuzluğa uğurlanıyor.

12 Şubat 2023 Pazar günü 8 öğrencimiz ile 5 öğretmen ve velimizin naaşları Lala Mustafa Paşa Camii, Yeniboğaziçi Camii, Dörtyol Camii ve Mormenekşe Camii’nde öğle ve ikindi namazlarına müteakip kılınacak cenaze namazları sonrasında toprağa verilecek.

Öğle:

Lala Mustafa Paşa Camii

1.​Elvin Çavdır

2.​Havva Balcı çavdır

3.​Evren Çavdır

Yeniboğaziçi Camii

1.​Havin Kılıç

2.​Osman Çetintaş

Dörtyol Camii

1.​Ecem yeniçeri

2.​Bedriye Yeniçeri

İkindi:

Lala Mustafa Paşa Camii

1.​Sahil Özberkman

2.​Asya Tülek

3.​İzcan Nurluöz

4.​Mustafa Sabancı

5.​Ali Karasel

Mormenekşe Camii

1.​Perihan Çetiner