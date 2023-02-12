Evkaf’ın yardım otobüsünün Kahramanmaraş’a ulaştığı bildirildi - Havadis Gazetesi | Kıbrıs Haber
Pazar, Şubat 12, 2023
Havadis Gazetesi | Kıbrıs Haber
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Evkaf’ın yardım otobüsünün Kahramanmaraş’a ulaştığı bildirildi

Mert Özkaya
Mert Özkaya
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evkaf

Kıbrıs Vakıflar İdaresi’nin katkı sağladığı yardımların Kahramanmaraş’a ulaştığı bildirildi.

Kıbrıs Vakıflar İdaresi’nden yapılan açıklamaya göre, deprem dolayısıyla Kıbrıs Vakıflar İdaresi tarafından sürdürülen yardım çalışmaları devam ediyor.


KKTC Engelliler Dayanışma Derneği öncülüğünde 8 kişilik gönüllü ekiple yola çıkan yardım konvoyunun Kahramanmaraş’a ulaştığı belirtilen açıklamada, Kıbrıs Vakıflar İdaresi’nin de katkı sağladığı yardımların Kahramanmaraş kırsalı için battaniye, çocuk bezi, hijyen malzemeleri, kuru gıda, su ve çocuklar için ikram gibi çeşitli acil ihtiyaçlar içerdiği ifade edildi.

Ayrıca imkansızlık nedeniyle bölgeden ayrılamayan depremzedelere de toplu taşıma noktasında destek verileceği belirtilerek, yaralılara acil şifa ve hayatını kaybedenlere Allah’tan rahmet dileğinde bulunuldu.

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Tags:KahramanmaraşKıbrıs Vakıflar İdaresiKKTCTürkiyeyardım otobüsü
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