Mehmetçik’ten üzüm tadında festival

AÇILIŞI BU AKŞAM YAPILACAK:

Mehmetçik Üzüm Festivali, bu akşam açılışını gerçekleştirerek 13 Ağustos tarihine kadar aralarında “O Ses Türkiye” şampiyonumuz Lütfiye Özipek konserinin de yer alacağı zengin bir programa sahne olacak

Ülkenin en eski festivali olan Mehmetçik Üzüm Festivali’nin 59’uncusu bugün başlıyor. Festivalin açılışı saat 20.30’da Mehmetçik’te Festival Alanı’nda yapılacak. Mehmetçik Belediyesi’nce düzenlenen festival, konserler ve halk dansları gösterileri dahil çeşitli etkinliklerle 13 Ağustos’a kadar sürecek.

Kıbrıs’ta bağcılığın merkezlerinden olan Mehmetçik bölgesinin ekonomik kalkınması ve tanıtımını amaçlayan Üzüm Festivali’nde, üzüm ve üzüm ürünlerinin satışı da yapılacak. Uluslararası festivaller listesine giren geleneksel Mehmetçik Üzüm Festivali’nin bu yılki programında, Altın Salkım Halk Dansları Festivali’nin 5’incisi de yer alıyor.

Altın Salkım Halk Dansları Festivali’ne bu yıl 5 ülkeden 150 kişi katılıyor. Festivalde Romanya, Meksika, Bulgaristan, Mısır, Türkiye ve Mehmetçik Kültür ve Dayanışma Derneği ekipleri sahne alacak.

KKTC’nin üçüncü Cittaslow belediyesi olan Mehmetçik Belediyesi’nin düzenlediği 59’uncu Mehmetçik Üzüm Festivali’nde Mehmet Tayyareci Kültür Sokağı’nda üzüm ve üzüm ürünleri tanıtılacak ve satışı yapılacak. Ayrıca üzümden üretilen sucuk, köfter ve paluze de tanıtılacak. Festivalde satılacak ürünler, laboratuvar tahlilleri yapılarak satışa sunulacak. Belediye, gıda hijyeni için de tedbirler aldı.

Zengin bir program

Mehmetçik’te Festival Alanı’nda bu akşam 20.30’da açılış konuşmalarıyla başlayacak festivalde halk dansları gösterileri de yer alacak. Festivalde yarın akşam saat 20.30’da Balanakko Meydanı’nda Kıbrıs gecesi düzenlenecek. Aynı anda Festival Alanı’nda Do-Re-Mi Sanat Akademisi’nin konseri yer alacak. Festival Alanı’nda ayrıca BEMSA dans gösterisi ve Alpmut&Mahmut Ezer konseri izlenebilecek.

Üzüm Festivali pazartesi 20.30’da halk dansları yöresel kostüm tanıtımları ve gösterileriyle; salı 20.30’da ise kültürlerin kaynaşması etkinliğiyle devam edecek. 7 Ağustos Çarşamba 21.00’de tüm ekiplerin gösteri sunacağı halk dansları gala gecesi yer alacak. Perşembe akşamı Grup Otantik’in konseri var. Konser, saat 21.00’de başlayacak. Cuma akşamının programında Hasan Ceylanlı ve orkestrasının konseri yer alıyor. Kıbrıslı sanatçı Lütfiye Özipek de 59. Mehmetçik Üzüm Festivali’nde, 10 Ağustos Cumartesi saat 21.00’de konser verecek. Festival 13 Ağustos Salı günü sona erecek.