Akalın’dan Açıkhava partisi!

YILDIZLAR KONSER ALANINA YAĞDI:

Ünlü şarkıcı Demet Akalın’ın tam bir parti havasında geçen Harbiye Açıkhava konserine Ersay Üner, Ebru Destan, Fatih Ürek, Alişan & Buse Varol, Selin Ciğerci, Merve Özbey, Emel Müftüoğlu, Berkay & Özlem Şahin, Gökhan Tepe, Ayla Çelik, Sefa Doğanay, Gülşah Saraçoğlu, Aslı Hünel gibi ünlü isimler de katıldı

Pop Müziğin kraliçesi Demet Akalın, Poll Prodüksiyon’un organizasyonunu gerçekleştirdiği “Turkcell Yıldızlı Geceler” konserleri kapsamında önceki gece Harbiye Açıkhava sahnesindeydi. Demet Akalın aylardır hazırlandığı konserinde büyük bir şova imza attı.

Pop Müziğin kraliçesi Demet Akalın, dünya starlarını ağırlayan İstanbul Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava sahnesinde gerçekleşen “Turkcell Yıldızlı Geceler” konser serisi kapsamında kelimenin tam anlamıyla şov yaptı. Saatler öncesinden Açıkhava sahnesine akın eden binlerce binlerce hayranına müzik ziyafeti çeken Demet Akalın “Bir Demet Show ” olarak adlandırdığı konserini izlemeye gelenlerden tam not aldı.

Dünya standartlarını aratmadı

Kariyeri boyunca yaptıklarıyla her zaman gündem değiştiren Demet Akalın, konserinde dünden bugüne hit olmuş şarkılarının yanı sıra sahnede söylemekten hoşlandığı şarkıları de seslendirdi. Her şarkıya özel hazırlanmış şovlar ile uzun yıllar hafızalardan çıkmayacak bir performans sergileyen Akalın, yine ilklere imza atarak farkını bir kez daha ortaya koydu. Sergilediği şovuyla dünya starlarını aratmayan Demet Akalın, Gülşah Saraçoğlu imzalı kostümleri, dansları ve sürprizleriyle kendine hayran bıraktı.

Akalın’ın Harbiye Açıkhava konseri için özel tasarlanan sahnesinde adeta görsel bir şölen vardı. Sahne dekoru, kostümler ve genel konsept için 100 kişilik bir ekiple çalışan Demet Akalın hayranlarına tam anlamıyla bir müzik şöleni yaşattı.

Demet’ten Simge sürprizi

Konserin en şenlikli anlarından biri ise son günlerin gözde ismi Simge’nin yaptığı sürpriz oldu. Demet Akalın’ın çağrısını kırmayarak sahneye çıkan ve çok sevilen “Öpücem” şarkısını söyleyen Simge sesiyle olduğu kadar yaptığı göbek dansı ile de nefesleri kesti.

Demet Akalın’ın Pop müziği için ve kendisi gibi onun arkasından gelen yeni nesil için büyük şans olduğunu söyleyen Simge, ilk günden bugüne kadar kendisine verdiği destek için Akalın’a teşekkür etti. Demet Akalın ‘da Eylül ayında Poll Prodüksiyon’un organizasyonunu ile Simge ‘nin ilk Harbiye Açık Hava konserinin olacağını duyurdu.

Her zamanki gibi dansçılarının eşlik ettiği Demet Akalın ‘ın Harbiye Açıkhava “Turkcell Yıldızlı Geceler” konserlerindeki “Bir Demet Show” u izleyenler arasında Ersay Üner, Ebru Destan, Fatih Ürek, Alişan & Buse Varol, Selin Ciğerci, Merve Özbey, Emel Müftüoğlu, Berkay & Özlem Şahin, Gökhan Tepe, Ayla Çelik, Sefa Doğanay, Gülşah Saraçoğlu, Aslı Hünel, Ceyhun Fersoy & Begüm Öner ve kızı Hira gibi birbirinden ünlü isimler vardı.

Demet Akalın’ın Harbiye Açıkhava “Turkcell Yıldızlı Geceler” konserinden kendi adına elde ettiği geliri yine her zaman bağışçısı olduğu Mehmetçik Vakfı’na bağışladığını açıkladı.