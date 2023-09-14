Mehmetçik Kültür ve Dayanışma Derneği Çanakkale’de - Havadis Gazetesi | Kıbrıs Haber
Perşembe, Eylül 14, 2023
Havadis Gazetesi | Kıbrıs Haber
Kıbrıs

Mehmetçik Kültür ve Dayanışma Derneği Çanakkale’de

Hasan Düzgün
Hasan Düzgün
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Mehmetçik Kültür ve Dayanışma Derneği, Çanakkale’de düzenlenen Troya Kültür Yolu Festivali’nde KKTC’yi temsil etti.

Verilen bilgiye göre, TC Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından düzenlenen festival 9 Eylül’de başladı. KKTC’nin de temsil edildiği Troya Kültür Yolu Festivali 17 Eylül’de sona erecek.


Öte yandan Mehmetçik Kültür ve Dayanışma Derneği, 9-13 Eylül tarihleri arasında Rusya, İran, Kuzey Makedonya, Kuzey Osetya ve Türkiye’nin de temsil edildiği uluslararası halk dansları festivaline de katıldı.

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Tags:ÇanakkaleMehmetçik Kültür ve Dayanışma DerneğiTroya Kültür Yolu Festivali
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