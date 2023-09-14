Almanya Başbakanlık Güvenlik Direktörü ve Lefkoşa Büyükelçisi Halkın Partisi’ni ziyaret etti

Almanya’nın Başbakanlık ofisi Güvenlik İşleri Direktörü Alexander Eberl ve Almanya’nın Lefkoşa Büyükelçisi Anke Schilmm’in Halkın Partisi’ni (HP) ziyaret etti.

HP’den yapılan açıklamada görüşmede, HP Genel Başkanı Kudret Özersay ile Dış Politika Danışmanı ve PM üyesi Serhat Kotak’ın hazır bulunduğu ifade edildi.

Görüşmede Kıbrıs sorunu, Doğu Akdeniz’deki enerji konuları ve bölgede yaşanan son gelişmelerin ele alınarak, görüş alışverişinde bulunulduğu belirtilen açıklamada, HP’nin görüşleri ve önerilerinin paylaşıldığı kaydedildi.

Küresel aktörlerin bölgeye, Kıbrıs’a ve Türkiye’nin izleyeceği dış politikaya ilgilerinin arttığı belirtilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

“Bu nedenle yakın gelecekte daha farklı bir diyalog sürecinin, kapsamlı çözüm ve/veya bölgesel iş birliği için yeni bir müzakere sürecinin başlayabileceğini düşünüyoruz. Olası herhangi bir yeni sürecin Kıbrıs Türk halkının hak ve menfaatlerini gözeten bir şekilde olabilmesi için Halkın Partisi olarak fikir anlamında her zaman katkı koymaya gayret göstereceğiz. Çalışmaya devam.”