Mehmet Harmancı: Güçlü bir Lefkoşa için temelleri sağlam attık

Lefkoşa Türk Belediyesi Başkanı ve TDP LTB Başkan adayı Mehmet Harmancı; yatırım yapan, yarını planlayan, risklere karşı sağlam, pandemi ve döviz gibi öngörülemeyen dış etkenlere karşı dayanıklı bir belediyeyi Lefkoşalıların güveni ve desteği ile yaratmayı başardıklarını vurguladı.

Harmancı, bu sabah Gıynık TV’de Mine İçsel’in sunduğu Seçim Zamanı programının konuğu oldu. Harmancı, gündemdeki konuları değerlendiridi, icraatları ile gelecek döneme yönelik plan ve projeleriyle ilgili ayrıntılı bilgiler verdi.

Harmancı, programın başında İstanbul İstiklal Caddesi’ndeki terör saldırısı sonucu yaşamlarını yitirenlerin yakınlarına başsağlığı, yaralılara acil şifalar ve Türkiye’ye geçmiş olsun dileğini iletti.

“Kronikleşen sorunlu noktalara kalıcı çözümler”

Harmancı, geçmiş dönemde yapılan yatırımlarla ilgili bilgi verirken, yaklaşık 206 Milyon TL (11 milyon Euroluk) AB yardımıyla yapılan Kanalizasyon Ana Taşıyıcı hattı ve 4 pompa istasyonun yanında, belediyenin kendi öz kaynaklarıyla 4.7 milyon TL yatırımla 1.100 hanenin kanalizasyona bağlandığını vurguladı.

Geçmişten kalan pek çok kronikleşmiş altyapı sorununa kalıcı çözümler getirerek Lefkoşa’yı sağlam ve çağdaş bir geleceğe kararlılıkla hazırladıklarını belirten Harmancı, Sanayi bölgesinde Doktoroğlu olarak bilinen alanda, Girne Caddesi’nde, Başbakanlık ışıklarında yapılan yağmur suyu drenaj çalışması, şehirdeki değişim ve dönüşümün simgelerinden Şht. Ecvet Yusuf ve Kemal Aksay Caddeleri’ndeki yatırımlara da dikkat çekti.

LTB Başkanı ve TDP LTB Başkan adayı Harmancı, “Artık, kendine güvenen, kendi yatırımlarını programlayan, makyaj yerine şehrin ihtiyaçlarına yönelik yatırımlar yapan, yatırımlarını programlayan, tedbirlerini alarak kriz karşısında direnç gösterebilen bir belediye olduk” diye konuştu.

Bazı siyasal partilere yakın olan yerel yönetimlerin, Türkiye Cumhuriyeti tarafından sağlanan hibe programlarından daha fazla yararlandırıldığı iddialarıyla ilgli bir soruyu da yanıtlayan Harmancı, bunun doğru olmadığını vurguladı.

Geçtiğimiz yıl Kalkınma ve Ekonomik İşbirliği Ajansı (KEİ) ofisine yerel yönetimlerden 40 başvuru olduğunu kaydeden Harmancı, Lefkoşa Türk Belediyesi’nin en çok proje başvurusunda bulunan ve en çok hak kazanan belediye olduğunu kaydederken, bu kazanımlarda belediyedeki deneyimli ve donanımlı mimar ve mühendislerin önemli rolü bulunduğunu da sözlerine ekledi.

“Dijitalleşmenin de başkenti olduk”



Mehmet Harmancı, dijital dünyanın yurttaş yaşamına yarattığı kolaylaştırıcı etkiyi en iyi şekilde değerlendirip, belediye hizmetlerinden hızlı, kolay ve etkin şekilde kullanabilmesi için çalışmalar yaptıklarını vurguladı. Çağın gereklerine uygun yenilikçi çözümler geliştirdiklerini kaydeden Harmancı, yeni web sitesi, yeni mobil uygulama, çevrimçi ödeme yöntemleri, gençlerle Metaverse buluşması, Mezarlık bilgi sistemi, yeni kent bilgi sistemi, şehir bilgilendirme kioskları ve Surlariçi’nde ücretsiz internet alanları oluşturduklarını vurguladı. Harmancı dijitalleşme adımlarını atarken yurttaşların bilgiye eşit ve kolay erişimini garanti altına almayı, yönetim süreçlerinde de şeffaflık, hesap verebilirlik ve katılımcılığı sağlamayı hedeflediklerini de sözlerine ekledi.

“Hep beraber açtığımız şehrin bembeyaz sayfasını her gün aşk, güven ve sorumlulukla doldurduk”

Toptancılar Hali’nin sanatsal dönüşümüyle birlikte Surlariçi’ndeki dönüşümün yeni bir ivme daha kazanacağına işaret eden Mehmet Harmancı, bölgede yaşanan değişim ve dönüşümün tüm ülke tarafından da takdirle izlendiğini belirtti.

Harmancı konuşmasını, “Hep beraber açtığımız şehrin bembeyaz sayfasını her gün aşk, güven ve sorumlulukla doldurduk. Güçlendik, geliştik ve yarınları güvence altına aldık. Bizler hep beraber Lefkoşa olmaya devam edeceğiz” sözleriyle tamamladı.