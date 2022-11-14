KKTC’nin 39. kuruluş yıl dönümü nedeniyle Lefkoşa’da “Cumhuriyet Korteji” düzenlendi

Öğrenciler, kortejde 100’er metrelik KKTC ve TC bayrakları taşıdı

Tatar: “Bugünlere kolay gelinmedi. Bu halk çok büyük acılar çektikten sonra bu devleti kurabildi”

Çavuşoğlu: “Büyüklerimiz bu devleti kurdu, yaşatacak olan bizleriz, çocuklarımızdır”

Milli Eğitim Bakanlığı, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin 39’uncu kuruluş yıl dönümü kutlamaları çerçevesinde Lefkoşa’da “Cumhuriyet Korteji” düzenledi.

“2022’de 2022 Öğrenci ile Cumhuriyetimize Sahip Çıkmak İçin Yürüyoruz” temasıyla organize edilen “Cumhuriyet Korteji”, Lefkoşa bölge okullarından ve üniversitelerden öğrencilerin katılımıyla yapıldı. Bando takımı eşliğindeki korteje, Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Hasan Taçoy ile bakanlık bürokratları da katıldı.

KKTC Milli Takım formalarının da giyildiği kortej yürüyüşü, Milli Eğitim Bakanlığı önünden başladı, Asal Şube, Girne Kapısı, Mahkemeler güzergâhını izlenerek, Cumhurbaşkanlığı’na ulaşıldı.

100’er metrelik KKTC ve TC bayraklarının taşındığı yürüyüşte, Kıbrıs Türk Halkının Varoluş ve Özgürlük Mücadelesi Lideri Dr. Fazıl Küçük ve Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Raif Denktaş’ın fotoğrafları da taşındı.

Yürüyüş sırasında Girne Kapısı’ndaki Atatürk Anıtı ve Mahkemeler önünde folklor gösterileri sunuldu. Yürüyüş güzergahındaki vatandaşlar yürüyüşü alkışlarla karşılayarak, fotoğraflar ve videolar çekti. Turistler de kortej yürüyüşüne ilgi gösterdi.

Cumhurbaşkanlığı’na gelen öğrencileri Cumhurbaşkanı Ersin Tatar karşıladı. Cumhurbaşkanlığı’ndaki kutlamaya KKTC’nin kuruluş yıl dönümü için Türkiye’den gelen Büyük Birlik Partisi (BBP) Başkanı Mustafa Destici de katıldı.

Kutlama programı kapsamında, Şehit Tuncer İlkokulu’ndan Asmin Karademir “Benim İki Bayrağım Var”, Türk Maarif Koleji’nden Ecrin Yiğiter “Özgürlük ve Barış Marşı” ve Haydarpaşa Ticaret Lisesi’nden Serap Pekuçar “Ulusal Marş” adlı şiirleri okudu.

Milli Eğitim Bakanı Çavuşoğlu, konuşmasının ardından Cumhurbaşkanı Tatar’a, kortej yürüyüşünde giyilen KKTC Milli Takım formasını takdim etti. Formayı giyerek, konuşmasını yapan Cumhurbaşkanı Tatar, ardından öğrencilerle fotoğraf da çektirdi.

-Tatar

Cumhurbaşkanı Tatar konuşmasında, KKTC’nin 39’uncu kuruluş yıl dönümü nedeniyle Eğitim Bakanlığı organizesiyle öğrencilerin kendilerine büyük bir sürpriz yaptığını belirterek, böyle bir kalabalıkla Cumhurbaşkanlığı’nda birlikte olmanın bir şeref olduğunu vurguladı. Tatar, öğrencilere teşekkür ederek, “Hoş geldiniz” dedi.

-“Bugünlere kolay gelinmedi. Bu halk çok büyük acılar çektikten sonra bu devleti kurabildi”

Öğrencilerin kendilerine emanet edilecek olan Cumhuriyetin ne anlama geldiğini çok iyi idrak etmesi gerektiğini ifade eden Cumhurbaşkanı Tatar, “Bugünlere kolay gelinmedi. Bu halk çok büyük acılar çektikten sonra bu devleti kurabildi” vurgusu yaptı.

“Bizim tarihimizde iki önemli gün vardır” diyen Cumhurbaşkanı Tatar, bunlardan birinin 20 Temmuz 1974 Kıbrıs Barış Harekâtı olduğunu kaydetti. Türkiye’nin gerçekleştirdiği harekatla Kıbrıs’ta yeni bir dönem başladığını, yeni sınırlar çizildiğini, Kıbrıs Türkü’nün esaretten, saldırılardan kurtarıldığını, bağımsızlığına kavuştuğunu vurgulayan Cumhurbaşkanı Tatar, diğer önemli günün ise 15 Kasım 1983 KKTC’nin kuruluşu olduğunu belirtti. Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Raif Denktaş’ın liderliğinde ilan edilen Cumhuriyetin Kıbrıs Türkü’nü geleceğe taşıyacağını belirten Cumhurbaşkanı Tatar, bu coğrafyada varlığın sürdürülebilmesi için egemenlik temelindeki hakkın ilanihaye sürdürülebilmesinin önemini vurguladı.

-“KKTC’ye sonuna kadar sahip çıkmalıyız”

KKTC’ye sonuna kadar sahip çıkmanın önemini belirten Cumhurbaşkanı Tatar, şöyle devam etti:

“Kendi demokrasimizle, kendi yönetimimizle, kendi anlayış ve kültürümüzle bütün bu süreçleri yönetebilmek ve sürdürebilmek için anavatanımız Türkiye Cumhuriyeti’nin de desteğiyle bu topraklarda refah ve mutluluk içerisinde yaşayabilmek ve kendi geleceğimize sahip çıkmak bizlerin gönlünden geçendi, her zaman bu temennimiz olmuştu.”

Aşama aşama devletin kökleştirildiğini dile getiren Cumhurbaşkanı Tatar, bir teminat ve sigorta olarak Kıbrıs Türkü’nü geleceğe taşıyan en büyük erdem olan KKTC’nin, geçen hafta alınan önemli kararla Türk Devletleri Teşkilatı’na gözlemci üye olduğunu hatırlattı. Bu kararın tarihi bir gelişme olduğunu vurgulayan Cumhurbaşkanı Tatar, bunu başaran Türk diplomatlarına, TC Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’na ve TC Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a teşekkürlerini sundu.

“Hepinizin bayramı kutlu olsun” diyen Cumhurbaşkanı Tatar, gelecek sene KKTC’nin 40’ıncı yıl dönümünde yeni Cumhurbaşkanlığı’nda çok daha güzel bir ortamda, binlerce öğrenciyi görmenin bahtiyarlığını ve mutluluğunu yaşamayı temenni etti.

“Sizlerin en büyük görevi iyi bir eğitim almak” diyerek, öğrencilere seslenen Cumhurbaşkanı Tatar, “İyi bir eğitimle kendi maneviyatımızda, kendi kültürümüzle ve Türk kimliğiyle KKTC’ye sonuna kadar sahip çıkmak bizleri bu topraklarda mutlu edecek en önemli ilkeler ve düşüncelerdir” diye konuştu.

-Çavuşoğlu

Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu da, KKTC devletinin kuruluş yıl dönümünü binlerce öğrenci, yüzlerce öğretmenle kutladıkları için çok mutlu olduklarını belirterek, “Büyüklerimiz bu devleti kurdu, yaşatacak olan bizleriz, çocuklarımızdır ve gelecekte yetişecek öğretmenlerimizdir” diye konuştu.

Kendilerine emanet edilen devlete ne kadar sahip çıkıldığını binlerce öğrenci ve yüzlerce öğretmenle gösterildiğini vurgulayan Bakan Çavuşoğlu, devleti kuranlara şükranlarını sunarak, hayatını kaybedenlere rahmet diledi.

“Bugün devlete sahip çıktığımızı gösteren öğretmenlerimize ve bu nesilleri yetiştiren öğretmenlerimize ayrıca teşekkür ederim” diyen Bakan Çavuşoğlu, Cumhurbaşkanı Tatar’ı ziyaret ederek, KKTC devletinin kuruluş yıl dönümü kutlamalarını başlattıklarını kaydetti.

Futbolcular ve futbol kulüplerinin milli mücadeleye büyük katkılar yaptığına ve milli mücadelenin kulüplerle başladığına işaret eden Nazım Çavuşoğlu, bunu taçlandırmak adına Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu’nun bugün öğrencilerin tek renk giyebilmesi için oluşturulan milli formayı Günay Çerkez’in sponsorluğunda kendilerine hibe ettiğini söyledi.

-“Bayrağımızı da, formamızı da en yukarıya çıkarmak için hep birlikte çalışacağız”

Futbol Federasyonu’na ve sponsora teşekkür eden Bakan Çavuşoğlu, formayı Cumhurbaşkanı Tatar’a takdim ederek, “Bayrağımızı da, formamızı da en yukarıya çıkarmak için hep birlikte çalışacağız” dedi.