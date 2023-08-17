Mehmet Erol Muvali hakkında yasal işlem başlatıldı

Polis Basın Subaylığı’ndan alınan bilgiye göre ;16.08.2023 tarihinde, saat 11:30 sıralarında, Dipkarpaz’da Zaferburnu mevkiinde bulunan Apostolos Andreas kilisesinde, Mehmet Erol Muvali (E-43), kilise içerisinde görevli papazın yanına giderek kelime-i şahadet getirdiği sırada, yaptığı bu olayı tasarrufundaki cep telefonu ile kayda alıp sosyal medyada servis etmiştir. Bahse konu şahıs Polis Karakoluna celp edilerek mesele ile ilgili yürütülen soruşturma kapsamında, rahatsızlık ve uygunsuz tavrı hareket suçlarından aleyhinde yasal işlem başlatılmıştır. Soruşturma devam etmektedir.

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