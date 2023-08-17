Havadis’te toplu sözleşme imzalandı - Havadis Gazetesi | Kıbrıs Haber
Perşembe, Ağustos 17, 2023
Havadis Gazetesi | Kıbrıs Haber
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Havadis’te toplu sözleşme imzalandı

Hasan Düzgün
Hasan Düzgün
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Havadis Medya Grubu çalışanlarının iş koşullarını düzenleyen Toplu İş Sözleşmesi imzalandı.

Havadis Medya Grubu merkezinde düzenlenen mütevazı törenle toplu iş sözleşmesine Basın-Sen Başkanı Ali Kişmir ve Havadis Medya Grubu Direktörü Hasan Düzgün imza koydu.


İmza töreninde konuşan Basın-Sen Başkanı Ali Kişmir sendikalaşmanın ve toplu iş sözleşmesinin önemine dikkat çekti. Kişmir “üyelerimizin daha iyi koşullara ulaşması adına atılan imzalar hayırlı olsun. Havadis Medya Grubu bu konuda örnek bir işletmedir” dedi.

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Tags:havadistoplu iş sözleşmesi
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