15 Kasım’da BRTK, TAK, AA, TRT dışındaki medya mensupları Apron ve VIP içerisine alınmayacak

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Sn. Recep Tayyip Erdoğan, 15 Kasım 2020 Pazar günü Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ne resmi bir ziyaret gerçekleştirecek.

Başbakan Yardımcılığı ve Dışişleri Bakanlığı Enformasyon Dairesi’nden yapılan açıklamaya göre, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın KKTC’ye gelişi ile ilgili, Ercan Havaalanı apron bölgesinden, iki ülke Cumhurbaşkanlıkları’na bağlı medya birimleri ile iki ülkenin resmi medya kurumları (BRTK, TAK, AA, TRT) tarafından görüntülü haber servisi yapılabilecek

Bahse konu medya mensupları dışında kalan diğer medya mensupları Apron ve VIP içerisine alınmayacak.