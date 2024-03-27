Meclis’te stenografların grevi yarın da sürecek - Havadis Gazetesi | Kıbrıs Haber
Çarşamba, Mart 27, 2024
Havadis Gazetesi | Kıbrıs Haber
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Meclis’te stenografların grevi yarın da sürecek

Havadis Gazetesi
Havadis Gazetesi
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Meclis’te stenografların grevi yarın da sürecek.. Bengihan: “Sorun çözülene kadar greve devam”

Kıbrıs Türk Amme Memurları Sendikası (KTAMS), Cumhuriyet Meclisi stenograflarının grevinin yarın da devam edeceğini açıkladı.

 


“Bazı stenograflara taviz ve imtiyaz verildi” gerekçesiyle bugün yapılan tam günlük grevin, Cumhuriyet Meclisi Başkanı ve Genel Sekreterinden olumlu yanıt gelmediği için yarın da süreceği belirtildi.

 

KTAMS Genel Başkanı Güven Bengihan, TAK’a yaptığı açıklamada, “Bu duyarsız tutuma karşı stenograflar yarın da tam gün greve gidecek.. Sorun çözülene kadar greve devam” dedi.

 

KTAMS Başkanı, Sendika Yönetim Kurulu ve stenografların katılımıyla yasal olmayan uygulamalara son verilmesi talebiyle bugün Meclis’te tam gün greve gidilmişti. Grev sırasında yapılan açıklamalarda, gün içerisinde sorunların çözümüne ilişkin bir adım atılmaması halinde eylemlerin süreceği belirtilmişti.

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Tags:grevKTAMSMeclissteno
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