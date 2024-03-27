Araba ile motosiklet çarpıştı: 1 ağır yaralı - Havadis Gazetesi | Kıbrıs Haber
Çarşamba, Mart 27, 2024
Havadis Gazetesi | Kıbrıs Haber
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Araba ile motosiklet çarpıştı: 1 ağır yaralı

Havadis Gazetesi
Havadis Gazetesi
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Lefkoşa’da Bedrettin Demirel Caddesi'nde araba ile motosikletin çarpıştığı kazada 19 yaşındaki Sami Sevinç ağır yaralandı.

Lefkoşa’da Bedrettin Demirel Caddesi’nde araba ile motosikletin çarpıştığı kazada 19 yaşındaki Sami Sevinç ağır yaralandı.

Polisin verdiği bilgiye göre bugün saat 17:15 sıralarında, Lefkoşa’da Bedrettin Demirel Caddesi üzerinde, Doğukan Yiğit ÜNLÜ (E-22), yönetimindeki MC 594 plakalı araç ile batı istikametine doğru seyrettiği sırada, karşıdan gelen ve düz gitmekte olan araçlara öncelik hakkı vermeden dikkatsizce Yzb Tekin Yurdabak Caddesine dönüşe geçmesi sonucu o esnada Bedrettin Demirel Caddesi üzerinde doğu istikametine doğru seyreden Sami SEVİNÇ (E-19) yönetimindeki VL 213 plakalı motosikletin önünü tıkaması sonucu çarpışmışlardır.


Kaza sonucu ağır şekilde yaralanan motosiklet sürücüsü Sami SEVİNÇ kaldırıldığı Lefkoşa Dr Burhan Nalbantoğlu DEVLET HASTANESİNDE yapılan müdahalenin ardından yoğun bakım servisinde müşahede altına alınmıştır.

Soruşturma devam etmektedir.

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Tags:kazaSami SEVİNÇ
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