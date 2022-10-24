Meclis’te hademelerin durumu ve belediyelerin birleştirilmesi konuşuldu

Lefkoşa, 24 Ekim 22 (TAK): Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu sürüyor.

-Şahali

CTP Milletvekili Erkut Şahali, 62. madde doğrultusunda okullardaki hademe sorununa değindi.

Hademelerin işlerini geri istediğini söyleyen Şahali, grev nedeniyle yaşanan olumsuzlukları dile getirdi.

Sendikalı özel çalışanların yok sayıldığını, onların geri istediği işlerine, sorunlu bir ihale sözleşmesiyle başka kişilerin göreve getirildiğini savunan Şahali, eğitim kurumlarında sağlıklı eğitim alınmasının tehdit altında olduğunu ileri sürdü.

Şahali, kriminal geçmişi okulda hizmet vermeye uygun olmayan kişilerin okullarda görev yapmaması gerektiğini ancak bu pozisyondaki kişinin bir okulda görev aldığını belirtti.

-Çavuşoğlu

Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu, sendikanın çalışanlara umut verdiğini, toplu iş sözleşmesine dönüşen umudun sonucu olarak bu noktaya gelindiğini söyledi.

Çavuşoğlu, okullarda karakter belgesi ile işe başlandığını, kriminal geçmişi olan söz konusu kişinin sadece yarım saat orada kaldığını belirtti.

Herkesin daha iyi özlük haklarını hak ettiğini söyleyen Çavuşoğlu, 2007’de başlayan ve yayılan taşeron hizmet alımının Milli Eğitim Bakanlığı’na da yayıldığını belirtti.

Çavuşoğlu, çalışanların grev hakkı ile öğrencilerin eğitim hakkının ellerinden alınması noktasının doğru olmadığını söyledi.

“Sendika yaşamına devam eder ama siz eve götürecek ekmek sorunu yaşadığınızda biz yine buluşacağız” diyen Çavuşoğlu, Maliye Bakanlığı bürokratlarının mali arayışlarının uzun sürmesinin sonrasında sendikal bir örgütlenme yaşandığını belirtti.

Çavuşoğlu, okullarda iki grubun bulunduğunu, bir kısmın imza atıp göreve devam ettiğini, diğer grubun ise işe başlamadığını, onların da işe başlamasını beklediklerini söyledi.

İhaleye yönelik şaibe bulunmadığını, itiraz süresinin beş gün bekletilmemesi noktasına itiraz olduğunu söyleyen Çavuşoğlu, 2007’den beri yapılan alımın greve dönüşmesinin nedeninin sendikanın prestij kavgasına dönüştürmesi olduğunu belirtti.

Çavuşoğlu, şu anda hizmet alımı olmayan okullarda eylem yapıldığını kadrolu olunan yerlerde eylem yapıldığından okullarda sorunlar yaşandığını dile getirerek, her kesimi sağduyuya davet etti.

Taşeron hizmeti Mili Eğitim Bakanlığı’nın başlatmadığını söyleyen Çavuşoğlu, “Herkes işine ekmeğine sahip çıksın, hükümetin kimsenin ekmeğinden olsun diye bir gayreti yoktur” dedi.

Sendikanın “insanlara olmayacak vaatler sunduğunu” söyleyen Çavuşoğlu, hakların ve ülkenin durumunun belli olduğunu belirtti.

Çavuşoğlu, grev yapanlara işinizin başına dönün çağrısında bulundu.

Taşeronla çalışanların imzalayacakları bir toplu sözleşmeye itirazları olmadığını ama Bakanlığın taraf olmadığını söyleyen Çavuşoğlu, “Ben taşeron firmayla sözleşmeyi imzaladım” dedi.

Ardından Belediyelerin Birleştirilmesine İlişkin (Özel) (Değişiklik) Yasa Tasarısı’nın üçüncü görüşmesine geçildi ve raporu İdari, Kamu ve Sağlık İşleri Komitesi Başkanı Özdemir Berova okudu.

Berova, belediyeler reformuyla yola çıkan hükümetin ikisi ana gövdeyi oluşturan dört yasa tasarısını Meclise sunduğunu, birinci olan Belediyelerin Birleştirilmesine İlişkin (Özel) (Değişiklik) Yasa Tasarısı’nın kabul edilerek hayata geçtiğini ancak Anayasa Mahkemesi’nce seçim tarihine yönelik 25 Aralık’ın kabul edilmesiyle değişikliğin gündeme geldiğini söyledi.

Berova, tasarının tarihsel düzenlemelerin değişikliğini yapan bir yasa tasarısı olduğunu belirterek, Birleştirilmesine İlişkin (Özel) (Değişiklik) Yasa Tasarısı’na ilişkin CTP’nin Anayasa Mahkemesi’nde açtığı davada mahkemenin sonuca vardığını, 25 Aralık tarihinde yapılacak yerel seçimlerde 18 belediyeyle seçime gidilmesinin karara bağlandığını belirtti.

Berova, yasa tasarısını Genel Kurulda görüşülürken sabah saat 05.00’e kadar yaşananları hatırlattı, kararla muhalefetin Anayasaya götürdüğü her davada muhalefetin istediği sonucun çıkacağı anlamına gelmediğinin görüldüğünü kaydetti.

18 belediyeyle birlikte yeni dönem yerel yönetimin hayırlı olması dileğinde bulunan Berova, en erken zamanda yerel seçimlerden önce 51/95 Belediyeler Değişiklik Yasa Tasarısının da geçirileceğini ve reform tasarılarının tamamlanacağı sözünü verdi.

-Yeşilırmak

UBP Milletvekili Emrah Yeşilırmak, Belediyelerin Birleştirilmesine İlişkin (Özel) (Değişiklik) Yasa Tasarısı’nın ana temasının seçimlerin 25 Aralık’a alınması olduğunu belirtti.

Yeşilırmak, anomali doğuracak maddelerin tasarıyla değiştirildiğini söyleyerek, 18 belediyenin hayırlı olması dileğinde bulundu.

“Çıkan karar sonrası muhalefetin morali bozuk, o günlerde bizi eleştirdiniz, ithamlarda bulundunuz. Anayasaya aykırılık olmadığı kararı çıktı” diyen Yeşilırmak, Anayasa Mahkemesi kararını selamlayarak, kararının ülkenin geleceği için önemli olduğunu kaydetti.

Yerel yönetimleri güçlendirmek toplumun önünü açmak gerektiğini dile getiren Yeşilırmak, kendilerini Anayasa Mahkemesi yerine koyanların yani muhalefetin, aykırılık iddiasında bulunduğu yasa tasarısına ilişkin Anayasa Mahkemesi’nde alınan karardan mutluluk duyduklarını belirtti.

-Hasipoğlu

UBP Milletvekili Oğuzhan Hasipoğlu, 25 Aralık’taki yol haritasının 18 belediye olarak kesinleştiğini söyleyerek, bu yasa şekillenirken Anayasa’ya aykırı olmaması için çaba sarf ederken muhalefetin yaptığı katkıya teşekkür etti.

Hasipoğlu, Anayasa Mahkemesi’nin yasa tasarısının Anayasa’ya aykırı olmadığı tespitinde bulunduğunu, Anayasa’nın ihlal edilmediğini, yeni oluşacak belediyelerin nasıl tüzel kişilik kazanacağı noktasının yasayla düzenlendiği tespitinde bulunduğunu, yerinden yönetim İlkesinde de sıkıntı olmadığının tespitinde bulunduğunu kaydetti.

Belediyeler reformunun yapılmasının herkesin arzusu olduğunu, 51/95 Belediyeler Yasası’nın da geçmesiyle reformun tamamlanacağını, yapılan çalışmaların nihayete kavuşacağını söyleyen Hasipoğlu, kararın hayırlı olmasını ve seçime katılacaklara başarı diledi. bulundu.