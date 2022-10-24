Don ve doludan zarar gören narenciye üreticisi listelerine cuma gününe kadar itiraz kabul edilecek

Genel Tarım Sigortası, narenciye bahçeleri don ve doludan zarar gören üretici listelerine Cuma gününe kadar itiraz başvurusu alacağını açıkladı.

Açıklamada, itiraz edilmemesi halinde askı listelerindeki bulguların doğru kabul edileceği belirtildi.

Genel Tarım Sigortası, Ömerli, Yedidalga, Gemikonağı ve Bağlıköy’ün dolu; Gayretköy, Güzelyurt, Kalkanlı, Yayla, Güneşköy, Aydınköy ve Lefke’nin ise dondan etkilendiğini açıkladı.