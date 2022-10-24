İngiltere Kralı 3. Charles, annesi Elizabeth’in 14 atını satışa çıkardı

İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth’in ölümünün ardından tahta geçen oğlu Kral 3. Charles, annesinin bazı yarış atlarını satışa çıkardı.
İngiltere’de Newmarket kasabasında bulunan Tattersalls At Müzayedesi Merkezi, Kraliçe’ye ait 14 damızlık atının satılacağını açıkladı.
Tattersall Sözcüsü Jimmy George, Kraliçe’nin de geçmişte kendi damızlık atlarını sattığını belirterek “Bu atların hepsini elinizde tutamazsınız” dedi.
George, Kraliçe’nin atlarının satılmasının, Kraliyet Ailesi’nin at yarışlarıyla bağını kopardığı anlamına gelmediğini de belirtti: