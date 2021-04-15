Meclis’te grev devam edecek

Meclis’te dün başlatılan grev bugün de devam edecek.

Birlikte hareket eden, Kıbrıs Türk Amme Memurları Sendikası (KTAMS), Kıbrıs Türk Kamu Görevlileri Sendikası (KAMUSEN), Kamu İşçileri Sendikası (KAMU-İŞ), Gümrük Çalışanları Sendikası (GÜÇ-SEN), Gelir ve Vergi Dairesi Çalışanları (VERGİ-SEN) ve Kıbrıs Türk Hemşireler ve Ebeler Sendikası (KTHES) tarafından bugün Meclis’te başlatılan grev bugün de saat 08.00 itibari ile devam edecek.

Sendikalar yaptıkları ortak açıklamada, UBP Milletvekili Yasemin Öztürk’ün pozitif vaka temaslısı olmasına rağmen, izole olmak yerine komite çalışmaları için Meclis’e geldiği gerekçesiyle başlattıkları grevin, “Sağlık Bakanlığı ve Meclis tarafından herhangi bir adım atılmaması nedeniyle, çalışanlar için sağlıklı ve güvenli bir ortam oluşuncaya kadar” devam edeceğini kaydettiler.