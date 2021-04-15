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Kritik faiz kararı öncesi dolar 8,07 seviyelerinde güne başladı

15 Nisan 2021
dolar yatay seyir





TCMB faiz kararı öncesinde dolar/TL, dün gerilediği 8,06-8,07 seviyelerinde güne başlıyor. Euro/TL ise 9,70’in hemen altında…

Türkiye’de piyasalarda, bu haftanın hatta ayın en önemli gündem maddesi olan TC Merkez Bankası’nın faiz kararı bugün açıklanıyor. Karar öncesinde sabah saatleri itibariyle dolar/TL, dün gördüğü 8,10’un altındaki seviyelerini koruyor. Dolar/TL 8,06-8,07 seviyelerinden değerlenirken Euro/TL ise 9,70’in hemen altında işlem görüyor.

Yurt içinde faiz kararının dışında konut satışları, bütçe rakamları da yakından izlenecek.
ABD’nin de bugün yoğun veri gündemi bulunuyor.

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AlışSatışYüksekDüşükDeğişim
USD – Amerikan Doları8,07438,08198,10218,0621%0,1408:43
EUR – Euro9,67439,70279,71609,6563%0,2108:43
GBP – İngiliz Sterlini11,122711,172411,171111,1159%0,3908:43
CHF – İsviçre Frangı8,74788,78948,77548,7326%0,5808:43
CAD – Kanada Doları6,44296,44786,44686,4602%0,0008:43





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15 Nisan 2021


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