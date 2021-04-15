Kritik faiz kararı öncesi dolar 8,07 seviyelerinde güne başladı

Türkiye’de piyasalarda, bu haftanın hatta ayın en önemli gündem maddesi olan TC Merkez Bankası’nın faiz kararı bugün açıklanıyor. Karar öncesinde sabah saatleri itibariyle dolar/TL, dün gördüğü 8,10’un altındaki seviyelerini koruyor. Dolar/TL 8,06-8,07 seviyelerinden değerlenirken Euro/TL ise 9,70’in hemen altında işlem görüyor.

Yurt içinde faiz kararının dışında konut satışları, bütçe rakamları da yakından izlenecek.

ABD’nin de bugün yoğun veri gündemi bulunuyor.