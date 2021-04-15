Kritik faiz kararı öncesi dolar 8,07 seviyelerinde güne başladı

TCMB faiz kararı öncesinde dolar/TL, dün gerilediği 8,06-8,07 seviyelerinde güne başlıyor. Euro/TL ise 9,70’in hemen altında…
Türkiye’de piyasalarda, bu haftanın hatta ayın en önemli gündem maddesi olan TC Merkez Bankası’nın faiz kararı bugün açıklanıyor. Karar öncesinde sabah saatleri itibariyle dolar/TL, dün gördüğü 8,10’un altındaki seviyelerini koruyor. Dolar/TL 8,06-8,07 seviyelerinden değerlenirken Euro/TL ise 9,70’in hemen altında işlem görüyor.
Yurt içinde faiz kararının dışında konut satışları, bütçe rakamları da yakından izlenecek.
ABD’nin de bugün yoğun veri gündemi bulunuyor.
Kur Ara
|Alış
|Satış
|Yüksek
|Düşük
|Değişim
|USD – Amerikan Doları
|8,0743
|8,0819
|8,1021
|8,0621
|%0,14
|08:43
|EUR – Euro
|9,6743
|9,7027
|9,7160
|9,6563
|%0,21
|08:43
|GBP – İngiliz Sterlini
|11,1227
|11,1724
|11,1711
|11,1159
|%0,39
|08:43
|CHF – İsviçre Frangı
|8,7478
|8,7894
|8,7754
|8,7326
|%0,58
|08:43
|CAD – Kanada Doları
|6,4429
|6,4478
|6,4468
|6,4602
|%0,00
|08:43