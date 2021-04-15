Kripto para piyasaları 2.3 trilyon dolara yaklaştı

Kripto para piyasalarındaki yükseliş devam ederken Bitcoin’in (BTC) hakimiyeti yüzde 51’e geriledi.

Piyasaların büyüklüğü 2 trilyon 297 milyara yükseldi.

Dün 64 bin doları geçen Bitcoin ise yüzde 1’e yakın değer kaybederek 63 bin 198 dolar seviyesine geriledi. Bitcoin’in aktif piyasa büyüklüğü ise 1.18 trilyon dolar seviyelerinde.