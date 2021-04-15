Kripto para piyasaları 2.3 trilyon dolara yaklaştı

Kripto para piyasalar\u0131 2.3 trilyon dolara yakla\u015ft\u0131.\u00a0Kripto para piyasalar\u0131 2.3 trilyon dolara yakla\u015ft\u0131. Peki Bitcoin, Ethereum ve Altcoin\u2019lerde son durum ne? BTC, ETH ve XRP ka\u00e7 dolar\/TL oldu? \u0130\u015fte ayr\u0131nt\u0131lar\u2026\r\nKripto para piyasalar\u0131ndaki y\u00fckseli\u015f devam ederken Bitcoin'in (BTC) hakimiyeti y\u00fczde 51'e geriledi.\r\n\r\nPiyasalar\u0131n b\u00fcy\u00fckl\u00fc\u011f\u00fc 2 trilyon 297 milyara y\u00fckseldi.\r\n\r\nD\u00fcn 64 bin dolar\u0131 ge\u00e7en Bitcoin ise y\u00fczde 1'e yak\u0131n de\u011fer kaybederek 63 bin 198 dolar seviyesine geriledi. Bitcoin'in aktif piyasa b\u00fcy\u00fckl\u00fc\u011f\u00fc ise 1.18 trilyon dolar seviyelerinde.\r\n\r\n\r\nKripto para piyasalar\u0131n\u0131n ikinci b\u00fcy\u00fck para birimi Ethereum (ETH) y\u00fckseli\u015fine devam ediyor. ETH son 24 saatte y\u00fczde 5'ten fazla de\u011fer kazanarak 2 bin 474 dolar oldu.\r\n\r\nRipple (XRP) ise d\u00fcnk\u00fc h\u0131zl\u0131 y\u00fckseli\u015finin ard\u0131ndan y\u00fczde 2.6 geriledi. XRP'nin fiyat\u0131 1.77 dolar.\r\n\r\n \r\n\r\n\r\n\r\n\r\nKripto Para Ara\r\n\r\nSat\u0131\u015f($)\r\nSat\u0131\u015f(\u20ba)\r\nPiyasa De\u011feri\r\nHacim(24s)\r\nDe\u011fi\u015fim\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\u00a0BTC - Bitcoin\r\n$63.241,84\r\n\u20ba512.264,00\r\n$1.176.297.169.957\r\n$77.864.386.159\r\n%-1,20\r\n08:56\r\n\r\n\r\n\u00a0ETH - Ethereum\r\n$2.474,28\r\n\u20ba20.038,00\r\n$284.298.008.946\r\n$42.581.314.979\r\n%4,90\r\n08:56\r\n\r\n\r\n\u00a0BNB - Binance Coin\r\n$548,6066\r\n\u20ba4.445,0000\r\n$84.450.913.580\r\n$7.808.976.782\r\n%-4,89\r\n08:56\r\n\r\n\r\n\u00a0XRP - Ripple\r\n$1,7571\r\n\u20ba14,2170\r\n$79.804.653.313\r\n$23.583.126.350\r\n%-7,54\r\n08:56\r\n\r\n\r\n\u00a0USDT - Tether\r\n$0,9997\r\n\u20ba8,1010\r\n$46.609.109.839\r\n$174.689.974.597\r\n%-0,37\r\n08:56\r\n\r\n\r\n\u00a0ADA - Cardano\r\n$1,4393\r\n\u20ba11,6680\r\n$45.957.471.092\r\n$8.182.064.166\r\n%-4,13\r\n08:56\r\n\r\n\r\n\u00a0DOT - Polkadot\r\n$42,7838\r\n\u20ba346,4000\r\n$42.405.459.704\r\n$2.270.283.091\r\n%-1,80\r\n08:56\r\n\r\n\r\n\u00a0UNI - Uniswap\r\n$37,9441\r\n\u20ba306,3872\r\n$18.311.826.606\r\n$1.474.728.282\r\n%4,67\r\n08:56\r\n\r\n\r\n\u00a0LTC - Litecoin\r\n$274,9700\r\n\u20ba2.220,3003\r\n$18.307.441.855\r\n$10.220.873.726\r\n%-0,48\r\n08:56\r\n\r\n\r\n\u00a0DOGE - Dogecoin\r\n$0,1376\r\n\u20ba1,1130\r\n$17.746.655.136\r\n$19.149.542.560\r\n%11,47\r\n08:56\r\n\r\n\r\n\u00a0LINK - Chainlink\r\n$40,3493\r\n\u20ba326,7000\r\n$16.869.659.226\r\n$3.890.700.883\r\n%9,77\r\n08:56\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n