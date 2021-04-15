EkonomiSürmanşet

Kripto para piyasaları 2.3 trilyon dolara yaklaştı

15 Nisan 2021
bitcoin





Kripto para piyasaları 2.3 trilyon dolara yaklaştı. Kripto para piyasaları 2.3 trilyon dolara yaklaştı. Peki Bitcoin, Ethereum ve Altcoin’lerde son durum ne? BTC, ETH ve XRP kaç dolar/TL oldu? İşte ayrıntılar…





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15 Nisan 2021


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