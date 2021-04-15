Mısır’da bulunan 3 bin yıllık kayıp altın şehirde 5 sıra dışı keşif

Arkeologlar kazılarda kendilerini şaşkınlığa uğratan bir iskelet buldu. İskelet, kolları yanlara uzanmış ve dizlerinin etrafına ip bağlanmış bir haldeydi. Ekip kalıntının kime ait olduğunu ya da bu kişinin neden ve nasıl öldüğünü henüz anlayamadı.

Kazı alanının bir başka noktasındaysa, Krallar Vadisi’nde bulunanlarla uyumlu taş mezarlar tespit edildi. Ayrıca aynı bölgede bütün halde bir mezarlık da keşfedildi.

Zikzaklı duvar Çalışmalar sırasında sıradışı bir duvar da ortaya çıktı. Antik Mısır dönemine ilişkin kazılarda daha önce hiç rastlanmayan bir tasarıma sahip zikzak duvarın tam olarak hangi amaçla kullanıldığı henüz belli değil.

Öte yandan, duvarın yalnızca tek girişi bulunuyor. Bu nedenle araştırmacılar duvarın, ardında bulunan bölgeye giriş ve çıkışların kontrol edilmesi amacıyla kullanılmış olabileceğini düşünüyor. Tahminler doğruysa duvarda güvenlik önlemleri yüksek tutulmuş olabilir. Duvarın ardında hem şehir sakinlerinin oturduğu bölümler hem de idari amaçlı kullanılan yapılar yer alıyor.

Et dolu esrarengiz kap Kazıdaki ilginç keşiflerden biri de et dolu bir kap oldu. Arkeologlar 3 bin 500 yıllık kaptaki bu etlerin kurutulmuş ya da haşlanmış olduğunu düşünüyor.

Kabın üstündeki yazıda “37. yıl. Üçüncü Heb Sed kutlaması için Kha’nın ağılının mezbahasından alınan, kasap luwy tarafından hazırlanan işlenmiş et” ifadeleri yer alıyor.

Ünlü antik Mısır uzmanı Zahi Hawass, “Bu önemli bilgi bize yalnızca şehirde yaşayıp çalışan iki kişinin ismini vermekle kalmıyor, aynı zamanda şehrin 3. Amenhotep’in oğlu Akhenaten’le birlikte tahtta oturduğu dönemde aktif olduğunu gösteriyor” dedi.

Fırın ve ocaklar Arkeologlar şehirde bir fırın da keşfetti. Kazılarda sağlam halde kalmış ocak ve çanak çömleklerle dolu bir pişirme ve yemek hazırlama alanı ortaya çıktı.

Hawass, “Boyutunu göz önünde bulundurarak mutfağın epey fazla sayıda işçi ve işverene hizmet verdiğini söyleyebiliriz” dedi.

7 farklı mahalle Kazılarda şimdiye kadar 7 farklı yerleşim bölgesiyle endüstriyel ve idari merkezler ortaya çıktı.